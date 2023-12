Ediles avanzarían hoy con la suba del boleto del colectivo

Miércoles, 20 de diciembre de 2023



El Concejo trataría el proyecto para actualizar el valor de la tarifa del servicio urbano, cuya audiencia pública se haría a comienzos de enero. Se garantiza la continuidad de los subsidios a estudiantes, jubilados y excombatientes.



Hoy, desde las 18, se realizará la segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en cuyo orden del día se avanzaría con el tratamiento de un nuevo aumento de la tarifa del servicio de transporte público de pasajeros, además de la prórroga a la intervención de la Caja Municipal de Préstamos.



En la agenda de temas difundidos por el cuerpo deliberativo se informó sobre el expediente remitido por la Secretaría de Movilidad Urbana que cuenta con despacho de las comisiones de Obras y Servicios Públicos; Hacienda; Impuestos, Tasas y Presupuesto; Legislación; Asuntos Constitucionales, y Juicio Político, las que aconsejan sanción del proyecto.



Ahora deberá efectuarse el debate en el recinto.



Al respecto, el presidente del Concejo, Marcos Amarilla, en declaraciones radiales, dijo hace días que "tenemos previsto dar la primera lectura antes de fin de año". Tras lo que adelantó: "Probablemente, la primera semana de enero tengamos la audiencia pública con respecto al boleto".



Prórroga de sesiones

La convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del intendente Eduardo Tassano concluye el 31 de enero, plazo que no alcanzará para completar el análisis del amplio temario que envió al legislativo comunal.



En tal sentido, Amarilla manifestó: "Ya hablamos con el Departamento Ejecutivo, porque seguramente tendrá que hacer una prórroga de la extraordinaria. Así que seguramente vamos a estar terminando en la segunda quincena de enero todos los temas que nos envió el Ejecutivo".



En tal sentido, para hoy está previsto también que se analice la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos, proyecto de ordenanza que cuenta con el despacho de las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales y de Juicio Político.



Además se pondrá a consideración de todo el cuerpo deliberativo el proyecto de ordenanza vinculado a las Cuentas de Inversión del ejercicio 2022. El mismo también recibió el despacho para su sanción de las comisiones de Hacienda y de Impuestos, Tasas y Presupuesto.



Por otro lado se busca avanzar con una iniciativa para crear el programa Banda Soporte, que tiene el visto bueno de las comisiones de Cultura, Educación y Turismo.



Incremento

La tarifa plana del transporte público de pasajeros podría incrementarse a $ 400. Con respecto a lo que figura en el informe elaborado por la Secretaría mencionada, el titular del Concejo comentó que "hicieron una escala en distintas tarifas, con y sin subsidio. Hasta ahora tenemos cierta falta de información o decisiones a nivel nacional para saber qué va a suceder con ese tema".



Aclaró que "el servicio de transporte no es ajeno a esta situación, así que estamos esperando información día a día porque esto es muy cambiante".



Por otro lado, sobre cómo quedaría el aporte estatal, tanto provincial como municipal al sistema, indicó a radio Continental Corrientes: "Desconozco si se mantendrá el subsidio provincial, porque está sujeto al nacional. Así que si la Nación no lo hace, habría que ver si la provincia tiene obligación de hacerlo". A lo que añadió: "El subsidio municipal no mueve el amperímetro con respecto a la tarifa del boleto".



En este contexto, señaló que "lo que está subsidiado como el estudiantil, el jubilado, el excombatiente de Malvinas, no sufrirá modificaciones".



Tarifaria y Presupuesto

Otro de los temas que el Concejo capitalino deberá aprobar en el corto plazo son los proyectos de ordenanza de la actualización Tarifaria y el Presupuesto municipal 2024. Para el primero ya se efectuó la audiencia pública respectiva.