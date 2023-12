"El boleto estudiantil, para jubilados y ex combatientes no sufrirán modificaciones" Lunes, 18 de diciembre de 2023

Durante la audiencia pública por la Tarifaria, el presidente del Concejo Deliberante, se refirió a los boletos sociales en el transporte público de pasajeros.

Esta mañana se realizó la audiencia pública correspondiente a la ordenanza Tarifaria 2024, el presidente del Concejo Deliberante de Corrientes Marcos Amarilla, confirmó a la prensa la continuidad de los beneficios sociales en el transporte público de pasajeros. Al finalizar la audiencia, Amarilla señaló la dificultad de la situación económica actual, destacando un aumento promedio de casi 160% en las tarifas.



El Concejo Deliberante capitalino, realizó hoy la audiencia pública, con la presencia de 17 ediles. En la ocasión, asistieron dos de los tres oradores inscriptos, y tal como lo contempla la Ordenanza 5345, cada expositor contó con 10 minutos para expresar sus consideraciones acerca del proyecto convocante.



El presidente del Concejo también fue consultado por la prensa sobre los subsidios al transporte, pese a la falta de información a nivel nacional y la incertidumbre sobre la continuidad de los mismos, indicó que hasta ahora se mantendrá el subsidio provincial y municipal. Sostuvo que el boleto estudiantil, el boleto de jubilados y combatiente de Malvinas no sufrirán modificaciones de cara al próximo año.