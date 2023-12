Los radicales respaldan la unidad de Gobernadores

Lunes, 18 de diciembre de 2023



Luego de que Martín Lousteau ganara la Presidencia y asumiera la conducción de la centenaria fuerza política, diferentes figuras resaltaron la labor de Gustavo Valdés para la construcción de un partido más fuerte con vistas al futuro.



"Nuestro partido continúa su proceso de renovación y modernización y le dice no al cogobierno con Javier Milei", expresaron desde la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, a través de sus redes sociales tras los resultados de las elecciones.





Además de Lousteau como presidente, la mesa de la conducción del centenario partido quedó integrada por Inés Brizuela y Doria (vicepresidente primera), Luis Naidenoff (vicepresidente segundo), Pamela Verasay (vicepresidente tercera), Raúl Chuli Jorge (secretario general), Danya Tavella (tesorera) y Carlos Fascendini (protesorero).



Ante estos resultados, los mensajes en respaldo a Gustavo Valdés no tardaron en llegar.



"El presidente va a ser Lousteau, pero Valdés es un gran gobernador y seguramente se integrará a la Mesa Nacional", auguró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.



Sumado a esto, el senador provincial Diógenes González resaltó la labor de los gobernadores, diciendo: "Vemos el trabajo arduo de nuestros gobernadores y la unidad del bloque parlamentario", ya que "son fundamentales para nuestro partido. Su trabajo y compromiso son esenciales para nuestros ideales y para el progreso de Argentina. Su importancia no puede ser subestimada", aseveró.



En tanto, el Intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, pidió que se haga una autocrítica sobre las equivocaciones que tuvo la presidencia saliente - por Gerardo Morales -, ya que "con las decisiones que tomó, el radicalismo fue perdiendo presencia y representación".



"Creo que le queda un gran trabajo por delante al nuevo Presidente", sostuvo, refiriéndose a lo que le resta afrontar a Lousteau y agregó: "El radicalismo tiene que ir con una fórmula para las elecciones PASO, o tratar de que esta vez al menos el PRO acompañe a un candidato radical a la presidencia y no seamos siempre nosotros los que tengamos que acompañar".