Juan Pablo Valdés apuntó contra Morales por dejar sin protagonismo a la UCR

Domingo, 17 de diciembre de 2023

El Intendente de Ituzaingó Juan Pablo Valdés se refirió a las elecciones del nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martin Losteau.

Pidió que “haga una fuerte autocrítica sobre las equivocaciones que ha tenido la presidencia saliente (por Gerardo Morales), con las decisiones que ha tomado y por lo que el radicalismo ha perdido presencia y representación”.



Con 68 de los 106 delegados, el senador Martin Losteau es el nuevo titular del Comité Nacional de la UCR, y sobre las elecciones, el jefe comunal de Ituzaingó en dialogo con Radio Continental dijo que “el Partido ha cumplido con los mandatos y hemos formalizado en una lista donde están representados los distintos sectores. Ojalá que el presidente electo de la UCR haga una fuerte autocrítica sobre las equivocaciones que ha tenido la presidencia saliente (Por Gerardo Morales), con las decisiones que ha tomado y por lo que el radicalismo ha perdido presencia y representación”, continuó.



“Creo que le queda un gran trabajo por delante al presidente nuevo, el radicalismo mínimamente tiene que ir con una fórmula para las elecciones paso, o tratar de que esta vez al menos, el PRO (por Propuesta Republicana) acompañe a un candidato radical a la presidencia, y no siempre nosotros tengamos que ser los que tengamos que acompañar”.



Aseguró que la misma gente radical reclama “que su partido, que sus representantes peleen por un lugar de mayor protagonismo”.



“Esto se vivió en este tiempo, donde con justa razón si se buscaba cuál era la fórmula que representaba al radicalismo no encontraba o entendíamos que teníamos nombres como para formular un candidato a presidente y no se hizo.



“Seguramente”, dijo al ser consultado si uno de ellos era el gobernador de Corrientes. “Tiene con qué, pero en el radicalismo no tenemos que ser los primeros en cortarnos automáticamente las piernas y decir que no podemos”, se quejó.



“Creo que si Gustavo Valdés es el hombre, tenemos que trabajar fuertemente, creo que tiene todo para serlo, sino encontrar un candidato que logre consenso dentro del partido, donde todos trabajen seriamente detrás de ese candidato y llegar finalmente con una fórmula competitiva a las siguientes elecciones”, indicó.