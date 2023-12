Feria administrativa de trabajadores provinciales

Sábado, 16 de diciembre de 2023



A través del decreto Nº 3290 firmado por el gobernador Gustavo Valdés, la Provincia informó las fechas de la feria administrativa para de todas las reparticiones de la administración pública provincial: central, organismos descentralizados.



La feria abarca el siguiente período: 26 y 27 de diciembre de 2023, y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2024, con excepción de las áreas de Salud, Seguridad, Instituto de Cardiología y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.



El titular de cada repartición tomará las medidas necesarias para que el personal a su cargo utilice esta feria administrativa en el período establecido, asegurando la no interrupción de los servicios públicos del Estado.



Asimismo, se instruye a los titulares de cada jurisdicción centralizada y descentralizada a que dispongan un sistema de guardias a fin de no interrumpir la regularidad y continuidad de la prestación de los respectivos servicios públicos, según sus necesidades, extensión y formas de cubrirlas.



En tanto, se establece que el personal afectado a las guardias diagramadas, que no pueda hacer uso de la feria administrativa en el período dispuesto y mencionado anteriormente, podrá hacerlo hasta el período de seis días hábiles, comprendido entre el 22 y 30 de enero de 2024. Vencido este plazo finaliza el período de uso de la feria administrativa.