"La quita de subsidios golpea al ciudadano común"

Jueves, 14 de diciembre de 2023

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, advirtió sobre el impacto de la quita de subsidios en materia de energía: "Hay que cuidar la energía sino las tarifas serán impagables".



Tras el anuncio de las medidas económicas nacionales del Gobierno de Javier Milei que implica la reducción de subsidios en lo que respecta a la energía y al transporte, ayer Valdés en contacto con la prensa dio una fuerte advertencia sobre la quita de subsidios y dio algunas recomendaciones del cuidado de la energía.



En este sentido, aseguró a la prensa que “el subsidio de energía va a golpear en el consumo del ciudadano común”.



De esta manera, recomendó que “hay que tener mucho cuidado con la energía, que se ocupe lo menos posible la luz, si no las facturas van a ser impagables”.



“Vamos a tratar de defender la tarifa, pero hoy es imposible cuando hay un salto del dólar oficial”, afirmó el mandatario correntino.



En este contexto, Valdés informó que, durante la reunión con funcionarios del gabinete provincial, se analizó “los impactos de las medidas en los sectores de la salud, la educación y, también, en la obra pública”, acotando que “nos aseguraron que las obras nacionales que ya están en ejecución van a continuar”.



No obstante, Valdés puso de relieve que hay muchas obras que se tenían que realizar con financiamiento de Nación pero que fueron paralizadas. “Vamos a buscar financiamiento internacional para darle fuerza y continuidad a las obras que hoy están paradas”, dijo y aseguró que posteriormente “nos vamos a abocar a ver cuáles son las obras que podamos realizar con recursos propios de la Provincia”.



“Tenemos conocimiento que el impacto presupuestario con las nuevas medidas económicas, en cuanto al margen operativo es cercano al 40 por ciento y analizamos como poder financiarlas”, añadió Valdés.



“Vamos a tratar de reactivar la obra pública nacional que abandonaron y también vamos a hacernos cargos de otras obras que necesitamos terminarlas”, dijo con tono firme Valdés al proseguir con sus palabras.



Mientras que sobre los subsidios al transporte, Valdés aseguró que Corrientes está al día con el pago de los mismos conforme a lo comprometido. “Igualmente nos vamos a sentar a hablar con el sistema del transporte y analizar cómo se va a trabajar hacia adelante. Hicimos un gran esfuerzo, todos los correntinos pusieron su plata para que funcione el sistema de subsidios”, puntualizó, resaltando que la inversión en subsidios por parte de la Provincia es cercana a los tres mil millones de pesos en lo que va del año, aclarando que también la Municipalidad de Corrientes hizo su aporte para afrontar los subsidios.



Igualmente, Valdés expresó que la Provincia va a apoyar a los empresarios del transporte “en esta difícil coyuntura económica” y cerró: “Corrientes es una provincia sólida que cumple con sus compromisos y vamos a seguir por ese camino”.