Milei no hablará con los Gobernadores lo hará Luis Caputo Miércoles, 13 de diciembre de 2023

Los mandatarios provinciales esperan el primer encuentro con el titular de Economía, tras haberse ya contactado con Guillermo Francos.

Los primeros pasos del Gobierno de Javier Milei profundizaron la preocupación de los gobernadores con respecto a qué pasará con los fondos extra de la coparticipación que la Nación les gira. Es que su gestión salió de la órbita del Ministerio del Interior y pasó a Hacienda. Es decir, las negociaciones ya no serán con Guillermo Francos, con quien varios mandatarios ya conversaban, sino con Luis Caputo.



Según consignó el sitio web de La Nación, los consultados por ese medio proyectan que encarrilar los reclamos será "más complicado", pero esperan detalles de las medidas e indicaciones de quién será el interlocutor.



Los recursos que el Gobierno nacional envía por fuera de la coparticipación y que incluyen los Aportes del Tesoro (ATN), están bajo la lupa del FMI que pidió -sin ningún éxito- que se limitaran. Pese a la fuerte suba que el exministro y excandidato Sergio Massa le imprimió a esas transferencias discrecionales durante la campaña, entre enero y noviembre cayeron un 3 % real en la comparación interanual.



Los resultados fiscales de las provincias vienen debilitándose. Al primer semestre de este año (para cuando están los últimos datos completos), en términos del PIB nacional, presentaron desmejoras respecto al 2022: el superávit primario pasó de representar el 0,68 % al 0,17 % y el excedente financiero se contrajo del 0,50 % al 0,02 %. Los datos son de Politikon Chaco y faltan todavía los números de la segunda parte del año.



No obstante, el caso de Corrientes es distinto, al menos por ahora y de mantenerse sin modificaciones los ingresos por la coparticipación, ya que la Provincia expone un orden fiscal e incluso tiene un superávit de 1.600 millones de pesos, según lo aseguró el gobernador Gustavo Valdés a mediados de este año.



Un mandatario peronista de una provincia del norte señaló a La Nación que todos los gobernadores –más allá de los partidos políticos– están en contacto y esperan que desde la Nación les precisen "qué y cómo van a distribuir" recursos para cubrir baches para gastos corrientes. Los de la capital, indicó, se pueden manejar, pero los de funcionamiento tienen otra urgencia.



Los gobernadores piden que se coparticipe el 50 % de la recaudación del impuesto al cheque y que se extienda el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. "De ninguno de los dos temas hay señales", reconocieron desde el gabinete neuquino de Rolando Figueroa. De aceptarse el primer ítem se pone en riesgo el financiamiento de la Anses.



Ese punto se había hablado con Francos, quien ahora perdió la competencia de la relación fiscal con las provincias. Para los gobernadores, la mayoría con una vasta experiencia en política, no les es indistinto negociar con Interior que hacerlo con quien tiene la responsabilidad "de la motosierra", como grafica un dirigente fueguino, quien advierte que "de todos modos, será Milei el que defina".



A partir del DNU 8/2023, el Ministerio de Economía será la cartera encargada de "intervenir en la instrumentación y seguimiento de las políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales".



"Preocupados, pero esperamos detalles", afirmaron desde la gobernación del pampeano Sergio Ziliotto, una administración ordenada desde lo económico-financiero. Junto con Santiago del Estero y Córdoba, integra el trío de las que el porcentaje destinado a los pagos de los sueldos tiene menor peso en el total de gastos corrientes.



Impacto del ajuste

El ajuste fiscal que anunció Milei tendrá un impacto negativo en la actividad por lo que en las provincias descuentan que registrarán una caída en la recaudación propia, que sumada a una baja de la coparticipación será un combo que complicará fuerte a las provincias más dependientes de la Nación.



"Hay que seguir de cerca los resultados fiscales de las provincias -subrayó un exgobernador de una provincia que acaba de dejar su cargo-. Los números empeorarán por el contexto, más allá de los ajustes que se puedan hacer. Hay que estar atentos porque puede empezar a emitirse bonos para proveedores". El paso siguiente, lo muestra la experiencia argentina, suelen ser las cuasimonedas.



En el medio de la incertidumbre, los mandatarios siguen confiados en que desde la Rosada tendrán que tender algunos puentes de diálogo y de fondos porque el presidente de la Nación también necesita de ellos para que los proyectos de ley que impulse pasen por el Congreso.