Inició el pago del Plus a la Administración Pública Martes, 12 de diciembre de 2023

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ayer anunció el cronograma de pago del Plus de Refuerzo de 25 mil pesos del mes de diciembre para trabajadores provinciales.



De acuerdo al cronograma de pagos hoy percibirán aquellos agentes DNI terminados en números 0, 1, 2 y 3. Mañana corresponderá a aquellos con documentos terminados en 4 y 5.



El jueves corresponde a aquellos con DNI finalizados en 6 y 7, mientras que el viernes percibirán aquellos con 8 y 9.



El Gobierno de Corrientes vuelca en concepto de pago del Plus de Refuerzo, unos $2.190 millones que sumado al Plus Unificado de $27.650 por agente, la Provincia ya acumula $4.480 millones inyectados en los primeros quince días de diciembre del 2023.