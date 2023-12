Los Diputados convirtieron en Ley el Presupuesto Provincial 2024 Viernes, 8 de diciembre de 2023 En la sesión de ayer, los legisladores de la Cámara Baja sancionaron el proyecto remitido por el Gobernador Gustavo Valdés. La oposición no acompañó la iniciativa y habló de avasallamiento y tratamiento exprés.

La Cámara de Diputados de la Provincia sancionó ayer la Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, correspondiente al ejercicio económico 2024 con el voto del oficialismo.



Esto se dio en la última sesión ordinaria del año, presidida por Pedro Cassani, cuyo debate se extendió por más de tres horas. Además recibieron la despedida de sus pares quienes concluyeron mandato: María del Carmen Pérez Duarte, Talero Podestá, Mariel Meza, César Acevedo, Marcos Otaño, Miguel Arias, Alicia Meixner, Javier Sáez y Héctor López.



El presupuesto fijó en función de las "pautas macroeconómicas de Argentina" que el total de gastos corrientes, de la capital y aplicaciones financieras "de la administración central y organismos descentralizados no autofinanciados" sea de $ 1.208.026.896.402.



La iniciativa ingresó al Senado el 8 de noviembre, siendo analizado por los legisladores de ambas cámaras con el ministro de Hacienda y su equipo. Fue aprobado el 29 de noviembre en la Cámara Alta y ayer, con el aval de los diputados se convirtió en Ley provincial 6660, sin el apoyo de la bancada opositora, la que solicitó el pase a comisión, para un mayor tiempo de estudio.



El diputado Norberto Ast, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, desarrolló cada uno de los ítems del expediente parlamentario, destacando que "el Gobierno promueve un presupuesto ordenado y con equilibrio fiscal".



Citó cada uno de los aumentos en las distintas áreas, resumiendo que en general es del 140 %.



Sostuvo también que el 70 % de lo presupuestado está destinado a Educación, Salud, Seguridad y coparticipación; indicando que la ley contiene "un bajo nivel de endeudamiento"; en el marco de fortalecer las políticas de desarrollo, modernización e inclusión, impulsadas por el gobernador.



También, hicieron uso de la palabra los diputados Javier Sáez, Albana Rotela, Any Pereyra y María del Carmen Pérez Duarte, dando su visión en referencia a los articulados de la iniciativa.



Por la oposición hablaron los diputados Marcos Otaño, Germán Braillard Poccard, César Acevedo, Talero Podestá, Alicia Meixner, Miguel Arias y Aída Díaz, fundamentando su voto negativo.