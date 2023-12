"Hay que poner al usuario en el centro del sistema", dijo Valdés

El gobernador Gustavo Valdés habló ayer sobre el conflicto que atraviesa nuevamente el sistema de transporte urbano de la capital y que afecta a 200 mil usuarios.





En este sentido, lamentó que "se agrava, pero se ponen cerca de $ 1.000 millones en subsidios". "Tenemos que ver cuál es el problema porque seguimos poniendo plata y vivimos de paro, lo que no es un círculo saludable para la persona de a pie", lanzó.



Valdés descartó que la Provincia vuelva a aportar fondos nuevamente y consideró: "Lo que tenemos que lograr es que el sistema funcione solo". "Hay que poner al usuario en el centro del sistema, porque no es racional que, a pesar de que se ponga el subsidio, no haya transporte", analizó.



"No es racional que a pesar de que se paga un boleto de $ 200, que la Municipalidad y la Provincia ponen los subsidios, no haya sistema", reclamó Valdés y agregó: "Estamos en un momento bisagra. Se debe estudiar en profundidad el sistema para ver lo mejor para todos".



Vale recordar que recientemente, los usuarios se quedaron sin servicio por una huelga que arrancó el 23 de noviembre y se resolvió el 28 de ese mes por la tarde. Fueron cinco días completos sin colectivos en la ciudad, en el que los ciudadano debían asistir a sus trabajos respectivos y los alumnos a las escuelas y más aún teniendo en cuenta de que fueron días de examen.