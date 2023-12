Debaten el Presupuesto 2024 valuado en un billón doscientos ocho mil veintiseis millones

Miércoles, 6 de diciembre de 2023



Se prevé además la creación de la Agencia Correntina de Bienes del Estado (Acobe) para la administración de inmuebles a utilizar en la formulación de los diversos proyectos que lleva adelante el Gobierno provincial.



La Cámara de Diputados aprobará hoy sobre tablas el Presupuesto Provincial 2024 por $1.208.026.896.402 y que fue remitido hace casi un mes por el gobernador Gustavo Valdés. Desde la oposición anticiparon que no acompañarán el proyecto ya que demandan mayor tiempo para analizar los números y aguardar a que, antes, se aprueben los números en Nación para avanzar.



El Presupuesto Provincial por $1.208.026.896.402 ingresó a la Cámara de Senadores el 8 de noviembre y fue aprobado el 29 de ese mismo mes en sesión especial donde no faltaron las chicanas de los radicales a la oposición que no acompañó el proyecto remitido por el Gobernador Gustavo Valdés.



En esa oportunidad, el Senador Enrique Vaz Torres quien fue el encargado de explicar el proyecto remarcó la necesidad de contar con la ley antes de fin de año. “Contar con presupuesto deja a Corrientes en una situación formal y ventajosa frente a los cambios que se puedan realizar en el futuro”, indicó durante la sesión.



Mientras que desde la oposición se quejaron por tratar el proyecto “a las apuradas”, criticaron la distribución de algunos recursos, los recursos asignados al Poder Judicial y la merma en la planta de personal.



No obstante y con el rechazo de los legisladores de la oposición el Presupuesto Provincial 2024 fue sancionado e ingresó a la Cámara de Diputados.



Se debe señalar que la sanción del proyecto en el Senado Provincial se concretó luego de una reunión que mantuvieron los legisladores con el Ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini donde brindó los datos sobre los números remitidos y que hoy serán tratados en la Cámara de Diputados.



“Este miércoles (por hoy) vamos a tratar sobre tablas el Presupuesto Provincial y seguramente será aprobado”, informaron sobre el tratamiento del Presupuesto Provincial 2024 en la Cámara de Diputados fuentes de la Legislatura.



“Ya nos reunimos con el Ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini quien ya despejó todas las inquietudes que teníamos, por lo que no hay necesidad de demorar más su sanción”, agregaron.



Ante la posición del oficialismo de avanzar con la sanción del proyecto ya que cuenta con los números necesarios, se espera un intenso debate en el recinto de la Legislatura lleno de números, estadísticas y también de chicanas políticas tras los procesos electorales.



Se debe recordar que de acuerdo a los plazos legislativos, la Cámara de Diputados aprobó una resolución para extender por 10 días las sesiones ordinarias a fin de dar tratamiento al Presupuesto Provincial 2024, por lo que es un hecho que los números de Valdés sean aprobados hoy.



Recursos



El Presupuesto Provincial 2024 contempla gastos por $1.208.026.896.402 (un billón doscientos ocho mil veintiséis millones) que implica un incremento del 138,77 por ciento en comparación con el actual que es de $505.917.400.562,25.Se anticipa un resultado financiero negativo de $-49.982.396.890 para el Estado y la posibilidad de acceder a crédito externo o interno por 50.000 millones de pesos.



Contempla un incremento de las transferencias a las jurisdicciones municipales $ 145.568.000.000 como “un ejemplo claro de federalismo fiscal, lo que representa un crecimiento del 142%, respecto de la ley vigente de presupuesto 2023.



Se prevé además la creación de la Agencia Correntina de Bienes del Estado (Acobe) para la administración de inmuebles a utilizar en la formulación de los diversos proyectos que lleva adelante el Gobierno provincial.



Para el área de Seguridad contempla $133.186.118.003, que implica un incremento del 153,33% en comparación con el 2023 que es de $52.470.308.559.



Para Hacienda se prevé $356.523.236.956,87 con un incremento del 117,63 por ciento en relación a los $163.818.290.117,28 del 2023.



Se prevé para la Secretaria General $12.995.086.914 para el 2024. El incremento fue del 98,49 por ciento en comparación con los números de este año que ascendieron a $6.546.761.938.



En materia educativa, se presupuestó $397.910.831.901 frente a los $138.584.597.593, con un incremento del 187,12 por ciento.



El presupuesto para el Ministerio de Salud asciende a $133.693.549.406,63. En este caso se incrementaron los recursos en 131,52 por ciento frente a los $57.743.743.219,72 que se asignaron para este año.



Para el Ministerio de Producción en materia de recursos se prevé $6.158.162.374 para el 2024. El incremento para esta área es de 8,14 por ciento en comparación con los números de este año: $5.694.519.535.



En materia de obras públicas se prevé un incremento del 59,64 por ciento en relación a los números actuales. Se proyecta $19.574.985.107 frente a los $12.261.500.828 de este año.



El presupuesto del Poder Judicial implica un incremento del 138,8 por ciento para el 2024. Se contemplan recursos por $68.540.136.421. En el 2023 se asignaron $28.751.484.121.



El Poder Legislativo el año que viene contará con un presupuesto de 25.077.550.261 que implica una suba en los recursos del 138,84 por ciento. El presupuesto actual es de $10.499.673.417.



Para Desarrollo social se presupuestaron en materia de recursos $21.707.373.695 que implica una suba del 82,41 por ciento frente a los 11.900.057.463.



Para el Ministerio de Ciencias y Tecnología el presupuesto es de $336.084.417. En el 2023 es de $141.027.262 por lo que el aumento es de 138,31%.



Para el Ministerio de Justicia se definió un presupuesto para el 2024 $5.256.390.902 que implica un incremento del 174,64 por ciento. En el 2023 se definió para esta área $1.913.918.499.



Para la Fiscalía se asigna un presupuesto para el 2024 de $1.657.664.396. La suba para el área es del 153,14 por ciento. Este año se asignaron recursos por $654.833.128.



El Ministerio de Industria y Trabajo contará con recursos por $4.196.470.178 frente a los $1.579.026.625 que se asignaron este año.



Con el 97,76 por ciento de incremento el presupuesto para Turismo es de $3.475.440.365. En el 2023 se asignó $1.757.393.415.



Organismos Descentralizados



Para el Instituto de Cardiología se contemplan gastos para el 2024 por $10.604.811.404; para el Instituto del Tabaco $3.023.228.990; para el Icaa $924.970.259; para el Instituto de Cultura $2.770.750.547.



Para Vialidad Provincial se presupuesto $9.649.184.814, para el Centro de Oncología de Curuzú Cuatiá Anna Rocca de Bonatti $790.730.749; Lotería y Casinos $114.863.068.451; para el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) $17.600.000.000; para el Instituto de Obras Sanitarias $1.507.018.917; para el Instituto de Previsión Social (IPS) $275.121.875.839; para el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) $63.939.097.010, para el Ente Regulador de Energía $2.275.685.125 y para la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) $107.858.380.844