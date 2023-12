Futuro incierto para la autovía 12, sin definiciones en 10 meses de parate

Domingo, 3 de diciembre de 2023

La Cámara de la Construcción alertó que hace seis meses hay una desaceleración en el envío de fondos. Se le suma el abandono de trabajos en corredores viales.

Tras el portazo que dio el subsecretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard que denunció la paralización de obras en 59 escuelas por falta de envío de fondos de Nación, se le sumó un claro planteo de Gustavo Rosello, de la Cámara de la Construcción (CAC).



En contacto con El Litoral reveló que: “Desde mayo nosotros venimos advirtiendo una merma en el envío de recursos, lo cual significa una desaceleración de todo tipo de obras que se ejecutan en la provincia”, señaló y, luego mencionó: “Edificios escolares que van desde Jardines, Primarias, Secundarias y también plantas cloacales en varios municipios, construcciones de Centros de Desarrollos Infantiles, y viviendas, entre otros”.



“Lo que está pasando es muy grave e inédito para nosotros, porque nos encontramos con desfasajes muy grandes. No sé cómo se puede solucionar en verdad, no le veo una salida porque este Gobierno se está yendo y dejó de enviar directamente fondos. También, hay casos de que las empresas por cuenta propia continuaron con las obras, a la espera del envío del correspondiente fondo, pero ahora, se cortó todo”, planteó.



Breard por otro lado, advirtió que frente al panorama de las obras paralizadas por Nación “implica el derecho de las empresas y la Provincia, de accionar judicialmente contra Nación, si fuera así", ya que "hay contratos firmados". Dejó en claro que hay "una deuda que no está cancelada por $15.400 millones a noviembre de este año con un incremento mensual del 10%, por inflación".



Pero el panorama incierto con respecto a los recursos de Nación también impactó negativamente para Corrientes en otras obras viales, como el caso de la autovía de la Ruta Nacional 12, frente a la Capital correntina, que se paralizó en febrero.



Pese a las reiteradas promesas de reanudación y las gestiones, todo quedó en la nada.



Se le suma que, en abril otra empresa hizo abandono de obra al argumentar idéntica problemática de falta de fondos. Se trata de una planta que estaba instalada en la Rotonda de 9 de Julio, que tenía la misión de repavimentar la Ruta Nacional 12 desde la confluencia con la Ruta Nacional 123 hasta la ciudad de Goya.



También quedó inconcluso y muchos obreros, terminaron en la calle.