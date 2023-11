El Senado aprobó el Presupuesto 2024 tras un encendido debate Jueves, 30 de noviembre de 2023 Sobre tablas, la Cámara alta dio media sanción al proyecto sin acompañamiento del PJ que buscaba posponer su tratamiento hasta no contar con las proyecciones de Milei. El oficialismo respondió las críticas y apuntó con la crisis que deja el Gobierno.

Tras una hora de debate y sobre tablas, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2024 que contempla gastos y recursos por más de $1,2 billón de pesos y empréstitos para obras de infraestructura. Hubo un encendido intercambio con el contexto nacional como telón de fondo.



Si bien se convocó a sesión para las 17, luego de la labor parlamentaria, el plenario se dio inicio pasadas las 18:48 con casi todos los senadores presentes, a excepción del radical Noel Breard, presidente de la comisión de Impuesto y Presupuesto. Sobre tablas, el cuerpo aprobó la prórroga de sesiones ordinarias y la transformación de los Juzgados de Paz de Caá Catí, La Cruz y San Cosme, de autoría de la radical Alejandra Seward, quien ayer se despidió de sus colegas. También fue la última sesión de los peronistas, Carolina Martínez Llano y Víctor Giraud.



Es ley la declaración del ciervo axis como plaga, de autoría del radical Sergio Flinta, con aceptación de las modificaciones de Diputados. Sin embargo, los legisladores no aceptaron los cambios propuestos por la Cámara baja del proyecto de creación de la oficina mediación judicial en el fuero laboral, de autoría de los senadores de la UCR, que también fue sancionada ayer.



El proyecto que demandó un amplio debate fue el de Presupuesto 2024 que ayer obtuvo media sanción con mayoría calificada. El secretario de la comisión, Enrique Vaz Torres (UCR), fue el miembro informante de la iniciativa, quien destacó el cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal. Aclaró que las pautas macrofiscales establecidas en el proyecto del Ejecutivo Provincial son una formalidad, dadas las normativas vigentes, ya que se debe contemplar lo previsto en la iniciativa nacional, aún sin sanción.



Calificó de "ultraje" a estos indicadores expuestos por el Ministerio de Economía de la Nación, ya que evaluó que números como la inflación – hoy en un 140% interanual-, podrían ser superiores a los proyectados.



El exministro de Hacienda de Corrientes, además, destacó el compromiso de estipular un 50% de los recursos de excedentes de coparticipación que se destinarán a salarios. Además, la posibilidad de habilitar un empréstito, el cual se autoriza todos los años para contar con una alternativa de financiamiento de infraestructura de modificarse el escenario internacional como menor riesgo país y bajas tasas de interés.



"El endeudamiento que se coloca en esta norma como alternativa de cubrir inversión pública en infraestructura", señaló Vaz Torres. Más adelante, el senador Diógenes González explicitó que se trata del 5% del Presupuesto y que no está destinado a gasto corriente, y recordó el caso de Buenos Aires que solicitará 150 millones de dólares para el pago del aguinaldo. La autorización de acceso al crédito obtuvo diez votos a favor, todos del oficialismo, y cuatro en contra, del peronismo.



Vaz Torres, además, confirmó una política de incentivo para el sector privado por más de $4.100 millones que permita generar "empleo genuino" y subrayó que Corrientes mantiene una "política de reducción de la presión fiscal". Resaltó una política de "federalismo fiscal" en el trabajo conjunto con los municipios.



El senador hizo referencia a la baja de horas cátedras y cargos presupuestados en la iniciativa. Indicó que la diferencia se debe a que son proyecciones que no se utilizaron durante el año en curso. "No significa una reducción", expresó en relación con la cantidad de agentes públicos.



Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar desde la oposición. El bloque del PJ no acompañó el proyecto porque consideraron que hay "apuro" en los tiempos de tratamiento, no están de acuerdo con la prioridad de la inversión y que se debe "esperar el Presupuesto de Javier Milei" para conocer la marcha de la economía del país. Tampoco, tienen certezas de si habrá recorte del empleo público.



"Hablan de aprobar una formalidad para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero la ley también nos indica que tenemos que rendir cuentas", expresó el senador del PJ, Martín Barrionuevo, quien esgrimió la necesidad de contar con las Cuentas de Inversión 2022.



"Es lógico esperar el Presupuesto de Milei y lo que se viene para Corrientes", señaló el legislador en el recinto, quien apuntó contra los anuncios de recorte de la obra pública del Presidente electo y las proyecciones de "una estanflación por 18 o 24 meses".



Durante su discurso, Barrionuevo exhibió gráficos sobre los números de la Provincia y expuso que, de acuerdo con ranking de transparencia de CIPPEC, "Corrientes está en el puesto 22 de 24 jurisdicciones" en esta materia. Calificó de "una vergüenza" este indicador y recordó que la Legislatura debe tener "un rol de contralor".



También cuestionó las partidas para el Poder Judicial, ya que se le asignará más de $68.000 millones, frente a los $90.000 que solicitó el Superior Tribunal de Justicia.



Más adelante, el radical González expuso que lo otorgado a través de refuerzos siempre supera el 7%, por lo que se debe observar "el presupuesto ejecutado". Finalmente, el cuerpo se constituyó en comisión y modificó el Artículo 23 del proyecto para explicar "la autarquía judicial" en la letra de la iniciativa.



En materia de obra pública, el peronista remarcó que "es la menor inversión desde 2018" ya que se pasó de un 10,6% del presupuesto al 6% para 2024. A lo que se suma que "el Presidente electo dispuso el fin de la obra pública".



Enfático, Barrionuevo manifestó no estar de acuerdo con "las prioridades del Ejecutivo", ya que se destinarán aproximadamente $500 millones a hospitales y cerca de $2.180 millones al Museo de Arte Contemporáneo. "Solo $250 millones en materia de infraestructura escolar; $1.800 millones a seguridad alimentaria; $106 millones a formación docente, y $244 millones a la atención primaria de salud de toda la provincia", comparó.



Su compañero de banca, José "Pitin" Aragón, por su parte, cuestionó a los dirigentes de ECO + Vamos Corrientes que respaldaron a Milei al considerar que es "darse un tiro en el píe", tras los anuncios de recortes del Presidente electo. Habló de "hipocresía" y de casos de "corrupción" con funcionarios de Catastro procesados.



El radical Sergio Flinta aclaró que "el apuro" del adelantamiento de la sesión se debe a que esta mañana tomarán juramente los senadores electos en junio pasado. "Esto es un tema de gata flora. Está bien que tengamos presupuesto, pero está mal que tengamos presupuesto antes de tiempo", expresó en medio del enojo de Barrionuevo, quien luego de esbozar unas palabras se levantó por unos minutos del recinto.