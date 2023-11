"Corrientes no es parte del Gobierno de Milei pero acompaña las medidas" Miércoles, 29 de noviembre de 2023 Carlos Vignolo declaró que “se nota mucho pragmatismo y que la conformación de La Libertad Avanza no será exclusiva sino con dirigentes de Juntos por el Cambio y del peronismo incluso”, con lo cual “nuestros gobernadores van a estar acompañando”.

“El rompecabezas está completamente disperso por la irrupción de Javier Milei, que era un outsider y logra llegar a la Presidencia con casi el 56 por ciento de los votos”, opinó. Agregó que “desde Corrientes siempre se tuvo un rol opositor y después del balotaje se siguió apoyando a la propuesta de cambio, lo que se representó en nuestros votantes que votaron a Milei”.



Por ello, adelantó que, si bien “no somos parte del Gobierno, no quita que se puedan acompañar las medidas, sobre todo en el período inicial”. Recordó que “se nota mucho pragmatismo y que la conformación de La Libertad Avanza no será exclusiva sino con dirigentes de Juntos por el Cambio y del peronismo incluso”, con lo cual “nuestros gobernadores van a estar acompañando”.



Recordó que Gustavo Valdés, en este marco, “ya tuvo conversaciones con Guillermo Franco, quien sería jefe de Gabinete” y que incluso “hay una agenda de Corrientes, que muestra una expectativa de cambiar lo que pasó en el kirchnerismo”. “Toda la comunidad sabe que hay un momento crítico que se viene y hay que brindar las condiciones para que este Gobierno pueda cumplir con sus promesas de campaña”, adelantó.



Recordó en cuanto a los temas de campaña de Javier Milei, que “no son temas prioritarios”, aludiendo por ejemplo a la privatización de la educación y recordando la postura del radicalismo principalmente de sostener la educación pública. Asimismo, apuntó que “puede coexistir un sistema mixto” y que “hay un cambio cultural que tiene que instalarse”.



Respecto de la obra pública nacional, dijo que “es relativo para Corrientes porque ya teníamos obras escasas”, reiterando el reclamo por la Autovía. Apuntó que puede haber afectación en cuanto a Escuelas y, pero resaltó que “hace 15 años hacemos obras públicas con iniciativa privada”.



En cuanto al financiamiento, apuntó que “es natural que alguien que asume se pare sobre la caja porque sabe del impacto del plan platita”, reiterando que “hay que darle tiempo”. Para Corrientes, afirmó que “tenemos experiencia de 20 años de equilibrio, pese a lo que hizo el kirchnerismo al quitar recursos de la masa coparticipable, pero no tenemos problemas graves”.



Vignolo, finalmente adelantó que “se vienen seis meses duros” y afirmó que “hay que darle tiempo, quizás si en un año no hay resultados se puede comenzar a revisar”. Sobre el resultado de las elecciones, indicó que “la gente es mucho más perspicaz de lo que le adjudicamos, se da cuenta de muchas cosas”, reconociendo “un cambio con divisiones internas que se notó y por eso viró a Milei”.