Los gobernadores y legisladores de JXC buscan fortalecer la unidad del frente Miércoles, 29 de noviembre de 2023

Valdés participó junto a sus pares de la reunión en la que se buscó avanzar hacia un consenso interno. En un documento aclararon que si bien acompañarán la institucionalidad de la gestión, no formarán parte del Gobierno.

Con el propósito de avanzar hacia un proceso de consenso interno, tras lo que dejaron las elecciones presidenciales, se reunieron ayer en el Club Alemán de Equitación gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio, en la que se dio a conocer un comunicado donde se ratifica la necesidad de trabajar por la unidad de la alianza, así como el acompañamiento institucional a la gestión que iniciará Javier Milei, aclarando que no formarán parte del Gobierno.



La misiva difundida tras el encuentro, fue rubricada por los mandatarios provinciales; el propio Gustavo Valdés la difundió a través de sus redes. Allí explican que "reforzaremos la unidad y la continuidad del espacio en el nuevo tiempo político que debemos enfrentar".



A la vez que insistieron: "Queremos ser muy claros: nuestro primer objetivo es la unidad. Por eso priorizamos nuestra vocación de unidad, que no es unanimidad de criterio en todos los temas".



"Estamos convencidos de que ese es el único camino que nos va a hacer fuertes", aseveraron.



A los legisladores

En el comunicado, los gobernadores reconocieron que "en el nuevo escenario político el Congreso tiene un papel preponderante. Y consideramos que hay que despojarse de cuestiones de ego, de nombres propios y pensar en una estrategia común para garantizar lo más importante, que es la unidad", reiteraron.



Luego, aseguraron: "Nosotros no cogobernamos". Tras lo cual explicaron que "es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un Gobierno sólido con buenos dirigentes, que un Gobierno débil. Pero eso no nos compromete ni obliga como garantes", precisaron.



En este contexto, adujeron que "ese es el lugar que la sociedad nos asignó: el de un acompañamiento responsable a un Gobierno nacional elegido por una mayoría. Hoy tenemos una oportunidad real de trazar una agenda parlamentaria que apunte al federalismo y que sea cimiento de nuestros valores", recalcaron.



"Confiamos en el desafío de contribuir en la defensa de las instituciones y la gobernabilidad", destacaron y advirtieron que "la premisa fundamental es la unidad de Juntos por el Cambio, porque la alternativa sino será el kirchnerismo".



El escrito fue firmado, además de Valdés, por Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).



Apoyo

Del encuentro participaron legisladores nacionales por Corrientes como los senadores Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi, ambos de la UCR. Ambos se pronunciaron a través de X, replicando el comunicado de los gobernadores.



El libreño agregó que "saber escucharnos y abrazar los distintos matices será nuestra fortaleza. Desde el Congreso trabajaremos para llevar soluciones a los argentinos y construir una Argentina más federal", resaltó.