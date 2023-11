Paraguayos apoyan a Milei para privatizar la hidrovía

Martes, 28 de noviembre de 2023



El presidente electo de Argentina adelantó que volvería a poner la ruta fluvial en manos privadas. "La visión favorable a la libre competencia podría ser beneficiosa para Paraguay", apuntó Raúl Valdez, titular de Cafym.



El presidente de la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, aseguró que la visión pro libre mercado que promueve el presidente electo de Argentina, Javier Milei, puede ser favorable para el desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, que el gobierno entrante planea privatizar.



Las expectativas de los empresarios también son altas para terminar con el impasse generado por el cobro del peaje. "La visión favorable a la libre competencia que caracteriza al presidente electo de Argentina, podría ser beneficiosa para Paraguay", señaló Raúl Valdez, titular de Cafym, que ha mantenido una posición tajante respecto a la postura argentina.



Este fin de semana culminó el plazo para que el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) dictaminara sobre el análisis técnico de las obras realizadas por Argentina. El gobierno de Alberto Fernández intenta compensar las obras en el tramo Santa Fe-Confluencia con el cobro de un peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto en el recorrido internacional.



Las barcazas de bandera paraguaya, entre otras, no están pagando el importe sin ser retenidas (este año Argentina ordenó la interdicción de algunas, propiedad de grupos empresariales importantes, algunos de origen argentino), pero la tregua terminó el fin de semana. Milei, lider de la Libertad Avanza, adelantó en campaña que respetará los contratos privados y, por lo tanto, los armadores locales esperan que el peaje sea levantado en diciembre.



Valdez insistió en que desde Cafym solo piden que se opere dentro de ley y que no se especule sobre el costo del peaje en sí, que es la intención del gobierno argentino saliente. Por otro lado, el empresario añadió que la posibilidad de concesionar el tramo argentino, como lo dijo Milei en más de una ocasión, no debe causar temor porque "Argentina concesionó la hidrovía durante 25 años".



"Así se convirtió en un polo logístico del mundo, moviendo el 90% de las exportaciones de Argentina", apuntó. A criterio de Valdez, una concesión bien hecha, a riesgo empresario, puede traer beneficios, aunque alertó que cualquier cambio requerirá de que se instalen discusiones en el seno del Comité, más aún cuando los tramos afectados son compartidos. Argentina actualmente está administrando la Hidrovía de forma pública y sostiene lo recaudado por el tránsito de barcazas en los tramos que les toca.