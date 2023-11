Valdés: "Si me acompañan, vamos a pelear la conducción de la UCR Nacional" Domingo, 26 de noviembre de 2023 El Gobernador de Corrientes informó que están conformando un espacio político con Alfredo Cornejo, Leandro Zedero y otros correligionarios de otras provincias para conducir el partido centenario. Como así también las presidencias de los bloques de Diputados y Senadores.



El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés ayer se refirió a las elecciones de la Unión Cívica Radical Nacional y aseguró que si cuenta con el acompañamiento “vamos a pelear la conducción del partido y también por las presidencias de los bloques de Diputados y Senadores. Estamos conformando un espacio político con Alfredo Cornejo y Leandro Zedero y otros correligionarios de otras provincias donde vamos a trabajar para ello”.



“Un poco la idea es que nos agrupemos después del combate, necesitamos un agrupamiento pero eso estamos conversando con los distintos correligionarios de las provincias y estamos trabajando para ver cual es la idea que existe de conducción”, dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés en diálogo con Claudio Savoia y equipo en Modo Plager (Radio Rivadavia).



“Lo que nosotros tenemos es un nucleamiento importante con los gobernadores de Juntos por el Cambio donde decimos que tenemos que continuar con este espacio y tenemos que trabajar juntos en los poderes ejecutivos donde la gente nos confió el compromiso de conducirlos, pero también en el Congreso de la Nación para desarrollar leyes que necesitan nuestras provincias y por supuesto también las que necesita el Estado Nacional”, agregó.



Ante la renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR), Nacional conducido hoy por Gerardo Morales que viene impulsado al Senador Martin Lousteau para el cargo, consultado sobre si va a pelear la conducción de la UCR dijo que “si tenemos el acompañamiento de los correligionarios, si vamos a pelear la conducción del partido que es lo que estamos conversando con los distintos distritos, claro que vamos a tratar a llegar al Comité Nacional y también a las presidencias de los bloques de Diputados y Senadores. Estamos conformando un espacio político con Alfredo Cornejo y Leandro Zedero y otros correligionarios de otras provincias donde vamos a trabajar para ello”.



En este marco ante la pregunta sobre cuál es el radicalismo que él pretende representar como titular del Comité Nacional, señaló que “lo que veo es que nosotros tenemos que continuar en Juntos para el Cambio (JxC) existen otras visiones dentro de la UCR, dicen que tenemos que despegar y destruir Juntos por el Cambio o cambiar, buscar otro rumbo. Nosotros no nos suscribimos a esa corriente del radicalismo”.



“Creemos que tenemos que honrar la confianza que nos dió el ciudadano de a pie y que nos hizo ganar en las provincias del Chaco, Santa Fé y que ratificó y convalidó en Mendoza y Jujuy. Tenemos que seguir en ese desafío; en otros lugares que nos han dado intendencias y donde les dijimos que íbamos a estar juntos para cambiar”, continuó.



“Tenemos que seguir juntos, buscar otra oportunidad, hemos crecido de tener el radicalismo 3 gobernaciones ahora 5 en el caso del PRO (Propuesta Republicana) y mantenernos juntos es lo que nos da la posibilidad de crecimiento y gobernar la Argentina”, justificó.



“Hoy la Argentina necesita estar acompañada, tener gobernabilidad para el cambio y por eso nosotros creemos que este es el camino”, remarcó.



“Nosotros dijimos que veníamos trabajando por el cambio, pero no fue suficiente el que propusimos. La sociedad decidió un cambio profundo e importante y creo que debemos acompañar las voluntades sociales, no pedíamos un voto por la continuidad del Gobierno Nacional, lo que decíamos era que no estábamos de acuerdo con lo que hacía el Gobierno Nacional”, agregó.



“Tenemos que preservar el espacio porque es necesario tener la mayor cantidad de fuerzas unificadas para cambiar una Argentina que hoy no da más. Tiene 60 por ciento de jóvenes en la pobreza y la pobreza sigue creciendo, la inflación está disparada y necesitamos una cirugía mayor para poder encauzar un proceso de crecimiento en la Argentina”.



Visiones



En el marco de las internas dentro de la UCR expresó que “tienen que ser discusiones racionales porque en definitiva es qué hacer, porque si nosotros tenemos mayoritariamente un radicalismo que decide irse del espacio político que nos resultó beneficioso y donde crecimos en diputados y senadores es una visión, la otra visión es continuar ahí. No tiene que hacer roses ni tiene que haber discusiones fuertes tiene que haber visiones”.



“Creo que la Argentina tiene que cambiar y para cambiar hay que concentrar la mayor cantidad de fuerzas posibles para lograr ese cambio que no se hacen sin turbulencia, que indudablemente van a haber y a esas hay que tratar de darle consenso y los consensos se logran más fácil cuando estamos juntos”, prosiguió.



Y en medio por la compulsa de la futura conducción de la UCR Nacional, consultado sobre si habló con Morales y Lousteau, Valdés dijo que “Llame a Gerardo para saludarlo por su tema de salud. Soy amigo, a Gerardo lo conozco hace mucho tiempo y con Lousteau habíamos conversado en el Comité Nacional cuando se emite el comunicado, pero hay referentes de su espacio con quien nos mantenemos comunicados”.



Pidió evitar las estridencias y visiones claras de hacia dónde tiene que marchar el radicalismo. “Porque hoy no importa un partido político, pero lo que sí importa es cuál va a ser el rumbo nacional y que el nuevo presidente por lo menos en principio nos diga cual es la dirección, con ese acompañamiento que tuvo a nivel nacional que es un número muy importante de 55 por ciento para que lado vamos y cómo salimos, creo que la gente le ha confiado a él, el rol de conducir los destinos económicos y políticos de la Argentina”.



Corrientes



Sobre la reacción de los correntinos antes el triunfo de Milei, el mandatario correntino dijo que “en la Capital tenían muy buen humor estamos hablando de un 65 por ciento casi un 70 por ciento de buen humor y después fue más parejo en el interior. Noto alegría en la gente”.



Al ser consultado sobre qué haría ante la propuesta de algún cargo ejecutivo en el Gobierno nacional señaló que “no le puede decir porque con Javier Milei no conversé nunca, con la vicepresidente electa tampoco conversé nunca, no conozco su equipo, seguramente se dará más adelante, pero yo estoy pensando en Corrientes, estoy y trabajando acá. Estoy peleando con los correntinos. Tengo el compromiso con mi provincia, me habían ofrecido en su momento acompañar algunas de las fórmulas, pero mi compromiso es Corrientes”. “Dentro de dos años veremos cual es el camino”, agregó.



“De varios lugares” dijo ante la insistencia de los periodistas sobre quien le ofreció para acompañar en la fórmula presidencial.



Consultado sobre la liga de gobernadores del Litoral, remarcó que “es la primera vez que Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos tienen un mismo signo político, así que hay muchas oportunidades para trabajar”.



Durante la entrevista, consultado sobre si recibió asistencia del Gobierno Nacional por la creciente del Río Paraná y sus consecuencias dijo que “si, en definitiva el día viernes antes de que pasaran las elecciones nos remitieron 400 millones de pesos del Gobierno Nacional que era parte de lo que venimos invirtiendo para ayudar a las inundaciones y era parte de lo que tenemos todavía que es para solventar cuando se vaya el agua que es el mayor de los problemas”. “De Desarrollo Social nos mandaron 400 millones de pesos”, señaló.