Qué dijo Valdés sobre el recorte de la obra pública que anunció Milei

Jueves, 23 de noviembre de 2023



El mandatario brindó una entrevista en medios nacionales.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este miércoles al recorte en la obra pública que anunció el presidente electo, Javier Milei, y detalló cómo afectará a la provincia.



En una entrevista a Radio Rivadavia, el mandatario sostuvo que las medidas que puede llegar a tomar el libertario "nos afecta mal".



En ese sentido precisó que actualmente hay "algunas obras que las hacemos por el Gobierno provincial, que son más baratas".



Y ejemplificó: "En materia de escuelas, la Nación tiene que girar para terminar (las obras) 15 mil millones de pesos", mientras que al referirse a la Autovía 12, Valdés detalló que "deben mil millones y para terminar necesitan 5 mil millones de pesos y la provincia no la tiene".



Sin embargo aclaró que " el Estado tiene que tener equilibrio fiscal que va a ser sano para la Argentina".



Por otra parte, dijo que no tiene el teléfono de Milei y que solamente se reunió antes de las elecciones a "tomar un café" con Guillermo Francos, quien suena como ministro del Interior.



RECORTES



En declaraciones con Alejandro Fantino, Milei fue contundente sobre la obra pública. "No hay plata. Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos", dijo.



Según consideró el líder de La Libertad Avanza (LLA), cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena".



"No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres", añadió.