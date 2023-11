Predicciones del 20 al 26 de noviembre de 2023

Jueves, 23 de noviembre de 2023



Los protagonistas de la semana del 20 al 26 de noviembre de 2023 serán el Sol y Marte, que estarán en armonía con Plutón. Ambos ingresan a Sagitario, signo de Fuego, y cuadran con Saturno.



Horóscopo para Aries



La semana comienza con Marte, regente de Aries, en armonía con Plutón, dándoles flexibilidad, voluntad y empoderamiento en actividades comerciales, negocios, socios y también en la pareja, podrán encontrar soluciones a temas económicos y administración de recursos.



El miércoles la Luna ingresa a su signo, invitándoles a cuidar de sus energías, necesidades y deseos individuales.



El viernes Marte ingresa al signo de Sagitario, llevando movimiento a su mundo de nuevas búsquedas, estudios, aventuras, viajes, mudanza, sentirán liviandad y optimismo para avanzar allí donde pongan su intención.



El sábado Marte en tensión con Saturno les invitan a trabajar en su fe y confianza personal, tener una mirada más empática hacia ustedes mismos y para con el mundo que les rodea. Los sueños no se cumplen, se trabajan.



Horóscopo para Tauro

La semana comienza con la energía enfocada en sus proyectos a mediano y largo plazo, Tauro, podrán tomar una actitud comprometida que les permita aprender a través de desafíos vinculares y nuevos conocimientos, la predisposición con la que encaran cualquier actividad será la clave.



Los días miércoles y jueves serán oportunos para tomar una actitud predispuesta y flexible ante asuntos vinculares, romances, pareja, socios, compañeros de trabajo o equipo, abrir el diálogo y lograr acuerdos.



Sentirán un movimiento favorable en asuntos económicos, negocios y recursos materiales.



Hacia la tarde del viernes la luna ingresa a su signo hasta la noche del domingo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su cuerpo, alimentación y descanso.



Horóscopo para Géminis

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo profesional y laboral, Géminis, podrán mejorar su respuesta ante compromisos y responsabilidades, tomar una actitud productiva y práctica, planificar y organizar su espacio de trabajo y sus objetivos a mediano y largo plazo.



El martes tendrán que tomar mayor recaudo en sus respuestas en asuntos vinculares y relaciones profesionales, mantenerse flexibles y objetivos.



Su mundo vincular estará con mucho movimiento y llegarán nuevas oportunidades e invitaciones a través de otros, tendrán el terreno disponible para el amor y relaciones que puedan tomar importancia y valor a través del tiempo.



Hacia la noche del domingo la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su cuerpo, alimentación y descanso.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la Luna, regente de Cáncer, conjunta con Saturno, invitándoles a mejorar su forma de comunicarse y relacionarse con los demás, tomar una actitud responsiva ante su carácter, planificar y organizar sus siguientes pasos y proyectos.



El miércoles la energía irá cambiando y su enfoque estará en asuntos laborales, profesionales, hábitos cotidianos y el orden en todas las áreas de su vida, el universo les invita a brindar su mejor versión hacia los demás y observar las maravillas que suceden al hacerlo, sentirán fluidez y optimismo en su accionar.



El fin de semana será propicio para encuentros con amistades y grupos, planes espontáneos y cualquier asunto creativo.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con el Sol, regente de Leo, en armonía con Plutón, dándoles inteligencia, claridad y empoderamiento para afirmarse en su orden y estructura personal, mejorar su rutina y mundo laboral, encontrar soluciones a temas pendientes y resolver cualquier asunto que se les presente.



El miércoles el Sol ingresa a su mundo de búsqueda personal, sentirán mucha energía creativa disponible, podrán lanzarse hacia nuevos proyectos y objetivos, desarrollar sus dones y talentos, conectarse con aquello que les apasiona y abrir su corazón al amor y romance.



Podrán estar en tensión por cuestiones de recursos compartidos, convivencia y desacuerdos con socios o pareja, mantengan la calma sin dejar de lado su reclamo.



Horóscopo para Virgo

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo vincular, Virgo, invitándoles a mejorar sus relaciones teniendo en cuenta las necesidades y deseo de los demás, darle valor a las emociones ajenas como a las propias.



El miércoles sentirán un cambio benéfico en la energía ya que el Sol ingresará a su mundo interno, hogar, familia y raíz personal, invitándoles a cuidar de sus energías, necesidades y mundo emocional, priorizarse y nutrirse.



Habrá movimiento en asuntos familiares, reencuentros, mudanzas, viaje, y la posibilidad de mejorar su relación con su pasado, reconocerlo e integrarlo.



La clave de la semana estará en evitar proyectar sus carencias afectivas pasadas en sus relaciones del presente.



Horóscopo para Libra

La semana comienza con la energía enfocada en sus hábitos cotidianos, Libra, invitándoles a ordenar sus prioridades, atender pendientes y organizar sus actividades y asuntos laborales, es un excelente momento para comprometerse con el cuidado de su cuerpo y salud.



A partir del miércoles contarán con claridad mental y su inteligencia a la orden de sus necesidades y deseos, podrán activar asuntos de estudios, comunicación, firmas, negocios, viaje, traslados y mudanzas.



El desafío de la semana estará en priorizar las acciones que necesiten realmente de su atención y evitar la dispersión.



Recuerden que Venus aún continúa en su signo, beneficiándoles enormemente en todos aquellos proyectos personales y asuntos vinculares, abriendo puertas y posibilidades para expresar su mejor versión.



Horóscopo para Escorpio

La semana comienza con el Sol y Marte en su signo, Escorpio, en armonía con su planeta regente, Plutón, dándoles claridad, inteligencia y mucho poder para cortar con cualquier obstáculo mental que les esté retrasando.



Tendrán luz verde para firmas, contratos, negociaciones, comercio, compra y venta, también en temas de estudios, exposiciones y exámenes.



Contarán con la potencia y magnetismo del Sol en su signo hasta el miércoles.



A partir del jueves, su enfoque y energía se trasladan a su mundo económico, buscarán afirmarse en la forma de generar recursos, abrir nuevos negocios o asuntos comerciales, priorizar aquello que les genere bienestar y disfrute.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo interno, Sagitario, invitándoles a registrar sus necesidades individuales, cuidar de sus emociones y energías, atender asuntos del hogar y familia, priorizarse.



El miércoles el Sol ingresa a su signo, dándoles energía, claridad, vitalidad, poder y magnetismo personal, tendrán todo a su favor para moverse por sus deseos individuales y ser los protagonistas de sus vidas.



El viernes Marte ingresa a su signo, sumándose a Mercurio y el Sol, no habrá quienes puedan detenerles en su avance si se enfocan en sus metas, el guerrero que yace en su interior estará más despierto que nunca para tomar fuerza y confianza personal.



La tensión del Sol y Marte con Saturno les invitan a registrar las emociones o memorias que les estancan en el pasado familiar e individual, es tiempo de convertir sus vivencias en sabiduría y combustible para su presente y porvenir.



Horóscopo para Capricornio

La semana comienza con la luna en conjunción con Saturno, regente de Capricornio, invitándoles a madurar su mundo mental, flexibilizar su mirada para integrar sensibilidad, confianza y fe en ustedes mismos.



Están en tiempos incómodos pero que traerán grandes recompensas en el futuro. También cuentan con el Sol y Marte en armonía con Plutón en su signo, dándoles poder y coraje para quitar del camino temores y dudas.



Entre jueves y sábado el Sol y Marte en tensión con Saturno les invitan a nutrir su mundo interno, espiritual, sensible, para poder expandir su conciencia hacia algo mucho más grande que ustedes mismos, aceptar lo ilimitado del mundo visible.



Es un excelente momento para atender pendientes personales, sus más grandes sueños y anhelos pueden salir a superficie para materializarlos.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la Luna en su signo, Acuario, hasta cerca del mediodía que pase a su mundo de valores y recursos, invitándoles a mejorar su relación con su forma de generar y administrar el dinero.



La semana será propicia para renovar su actividad mental, oxigenar pensamientos y creencias, expandir su mirada hacia lo grupal, social y colectivo, abrir nuevos proyectos a mediano y largo plazo.



Están en un momento de construcción, aprovechen a enfocarse en todo lo que sí quieren para su porvenir, siéntanse merecedores de bienestar, amor y prosperidad.



Horóscopo para Piscis

La semana comienza con la luna ingresando a su signo, Piscis, haciendo conjunción con Saturno, dándoles madurez, compromiso, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su cuerpo, energía, alimentación y descanso.



El miércoles el Sol ingresa a su mundo vocacional, profesional y laboral, trayendo movimiento y claridad en ésta área e invitándoles a mejorar su organización y compromiso.



Estas energías se potenciarán el viernes, con el ingreso de Marte a Sagitario y la tensión de éste y el Sol con Saturno, invitándoles a tomar una postura firme.



Ocupen roles de autoridad y liderazgo. Tendrán que poner límites y dejar en claro normas y leyes de convivencia.