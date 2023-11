Milei reducirá la Educación a una Secretaría y Corrientes espera a La Nación Miércoles, 22 de noviembre de 2023

El Presidente electo Javier Milei va a bajar el rango del Ministerio de Educación a una Secretaría. No va a desaparecer pero se aguarda saber que conducción dará el Estado a las Escuelas, según el nuevo Gobierno Nacional.

Una nueva etapa en la era educacional comenzará cuando asuma el próximo Gobierno Nacional. Obviamente que uno de los temas álgidos será la educación, ya que desde La Libertad Avanza, su máximo referente y recientemente electo presidente, Javier Milei, en el mismo proceso de su campaña reconoció que habrá varios ministerios que no formarán parte de su gabinete. Esto no quiere decir que desaparecerán, pero serán bajados a la categoría de Secretaría.



La ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López, resaltó varios puntos, entre los que mencionó reafirmar un calendario escolar de 190 días nuevamente para el año que viene y la transición que tendrá justamente el nuevo gabinete presidencial con el saliente, junto a las diferencias que habrá entre uno y otro en lo referente a la estructuración.



Hablamos de diferencias con el Gobierno saliente porque el recientemente electo libertario Javier Milei apuesta a una reducción de ministerios, ya que el de Educación, como se dijo anteriormente, pasará a ser una Secretaría en su mandato.



Al respecto, la titular de la cartera educativa de la provincia fue consultada sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno entrante. "El secretario de Educación (se habla de la posibilidad que sea el porteño Martín Krause), porque ellos dicen que no va a haber Ministerio, es una persona muy formada a la que conocemos los que transitamos la educación. Ellos dicen que habrá mayor libertad de la Provincia" en lo referente a los planes de estudios.



La Ministra destacó: "Para nosotros es muy bueno, que la política educativa y el financiamiento para la Provincia sean realmente lo que necesitamos para que realmente nuestros alumnos en primer grado lean, en el tercero tengan lectura fluida, en nuestras escuelas técnicas se desarrollen las carreras y tengan entorno formativo para seguir acompañando las escuelas".