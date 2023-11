Con mensajes anti fascistas y anti guerra Roger Waters se presentó en Argentina Miércoles, 22 de noviembre de 2023

En un clima de tensión política, y tras el pedido de la DAIA para suspender el show, el ex cerebro de Pink Floyd se presentó en la primera de sus dos fechas en Argentina

“Si eres de los que dicen: ‘Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda e ir al bar en este momento”. Con esas palabras, Roger Waters recibía a sus fans en Argentina en la primera de sus dos noche en el Estadio River Plate. La frase aparecía en las pantallas y resaltaba en la oscuridad de la noche porteña, casi como desafiando las advertencias tras un día lleno de polémicas.



La voz del cantante, leyendo la frase, parecía hacer caso omiso a las alertas y hasta desafiar el pedido de la Justicia. Entre los gritos enfervorizados de sus fans, el artista anticipaba lo que se vendría, un show cargado de mensajes políticos. Así, el ex cerebro de Pink Floyd comenzaba con su gira despedida en el país, una noche donde repasaría la trayectoria de su antigua banda y lo mejor de su carrera solista.



Uno de los primeros mensajes llegó cuando el artista mostró en pantalla la frase: “Paren el genocidio”, en una claro apoyo a Palestina. Inmediatamente, el show se llenó de imágenes de niños, jóvenes y demás personas junto a la frase: “Todos necesitamos derechos. Igualdad. Refugiados. Palestinos. Yemeníes. Indígenas”.



A lo largo de su show, el autor de ‘The Wall” pidió resistir contra el fascismo y volvió a utilizar su polémico “chancho inflable”, el cual en otras oportunidades fue criticado por ser una alusión a los judíos como “cerdos”, representando una iconografía antisemita.



En otro pasaje, al ritmo de “The Powers That Be”, el show de Waters mostraba escenas de diferentes crímenes que sufrieron las personas a lo largo del mundo. Según el cantante, muchas de esas personas fueron atacadas por su color de piel, y otras por defender a los palestinos.



Desde muy temprano, en horas de la tarde, a las afueras del Monumental ya se registraban conflictos. Uno de los videos que circuló por X (antes Twitter) mostraban a una mujer luciendo una bandera de Israel discutiendo con manifestantes con colores palestinos. La tensión creció aún más cuando un grupo de protestantes del MST decidieron instalar una carpa y repartir volantes con la frase: “Basta de mentiras sionistas”. Los mismos resaltaban una serie de lineamientos en contra de Israel.



Al mismo tiempo, la DAIA emitió un comunicado pidiendo suspender el show de Roger Waters. En su resolución, la Justicia rechazó la medida cautelar sosteniendo que dicha medida vulneraría el ejercicio de libertad de expresión e importaría un acto de censura previa por vía judicial, contrario al ordenamiento supranacional, nacional y local vigente descripto, ya que el ejercicio de tal derecho “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores.



Al respecto, la fiscal Monti expresó: “La suspensión requerida se vislumbra desproporcionada, teniendo en consideración que no se han arrimado constancias que permitan acreditar que los hechos y dichos relatados se repetirán en la presente ocasión”.