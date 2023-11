Corrientes Capital

Buscan introducir en el NEA un sistema de paneles CLT

Martes, 21 de noviembre de 2023



La propuesta contempla ensayos con el material, cuyos resultados respalden su promoción dentro del mercado, lo que podría generar un alto impacto económico en el sector productivo.



La madera laminada cruzada -conocida por sus siglas en inglés como CLT (cross laminated timber)- ha generado una revolución en la construcción a nivel mundial, pero aún no se ha introducido en el país. El estudiante de ingeniería Juan Prado Lima accedió a una beca que lo habilita a realizar un estudio que respalde la producción de este material en la provincia de Corrientes.



El CLT consiste en tablones de madera aserrada y encolada donde cada capa se orienta de modo perpendicular a la anterior. Al unir capas de madera en ángulos perpendiculares, la rigidez estructural del panel se obtiene en ambas direcciones, similar a la madera contrachapada pero con componentes más gruesos.



De esta manera, el panel tiene buena resistencia a la tracción y compresión.



El sistema de paneles CLT está siendo aplicado mayormente en los países desarrollados, demostrando sus altas prestaciones y funcionalidad. Es un sistema en continuo crecimiento, popularizado en Europa, que se extendió luego en América del Norte y que actualmente está en proceso de introducirse en Latinoamérica.



El estudiante de Ingeniería Civil Juan Miguel Prado Lima accedió a una beca de estímulo a las vocaciones científicas (EVC-CIN) al proponer analizar la factibilidad de introducir el CLT a la región NEA y las posibilidades de producción en el ámbito de la provincia de Corrientes.



El proyecto denominado "Madera laminada cruzada. Su aplicación en estructuras y construcciones de la región NEA", estará dirigido por el magíster (ingeniero) Héctor Cóceres y co-dirigido por la doctora Claudia Pilar, docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.



La propuesta del becario contempla además ensayos del material en laboratorio, cuyos resultados respalden su promoción dentro del mercado de la construcción. Esta evaluación técnica generaría un alto impacto económico activando la cadena de valor forestal. Los estudios serán realizados en el ámbito de esa unidad académica con asiento en el campus Resistencia de la UNNE, bajo la supervisión del ingeniero Sergio Sandoval.



La madera es un recurso abundante en la región NEA, pero no es considerado como un material válido para la construcción. Esto se debe a debilidades del mercado, carencias en la formación de los profesionales, falta de mano de obra calificada y una percepción errónea de la población en general, que concibe a la madera como un material de construcción poco durable, de baja calidad y con serios problemas para su implementación. Otro aspecto negativo lo constituye la falta de desarrollo de la cadena foresto-industrial en los niveles tecnológicos más sofisticados.



Esta situación contrasta con la realidad constructiva de otros países donde es muy utilizada no solo para edificaciones pequeñas, sino también para grandes construcciones en altura.



La región NEA posee el mayor volumen de madera de reforestación del país. En particular, la provincia de Corrientes posee el mayor volumen maderable, situación que contrasta con la baja industrialización y el poco uso del recurso forestal, por ejemplo, para la construcción.



La madera es el material más antiguo utilizado por el hombre y, al mismo tiempo, el material del futuro. Posee características ambientales que lo posicionan como el material ecológico por excelencia: recurso renovable que no resulta contaminante para el ambiente, altamente reciclable, biodegradable y que durante su vida como árbol fija dióxido de carbono (uno de los principales gases de efecto invernadero) por lo que es considerado un sumidero de CO2.



El adecuado uso de la madera, además de las ventajas ambientales, mejoraría la situación económica y social de la región, dado que colaboraría con la generación de empleo en toda su cadena de valor, en muchos casos relacionados con pymes y empresas familiares.



En el caso particular del CLT, permitiría el uso integral del recurso forestal, reutilizando material que sería descartado en la tecnología de la madera maciza, que significaría un rasgo de sustentabilidad inspirado en la naturaleza, en la cual no existe el residuo y la materia se usa con total eficiencia.