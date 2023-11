Corrientes Capital

Valdés se posiciona para conducir el radicalismo nacional

Tras el balotaje y con el país en pleno proceso de reacomodamiento político, el gobernador de Corrientes asoma como una de las opciones más fuertes para conducir la UCR.



Además de la elección del presidente y vice de la Nación, en los comicios del último domingo, también se jugaron los posicionamientos políticos para el nuevo escenario que tendrá la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, y que ya empieza poco a poco a concretarse después de la victoria de Javier Milei y la derrota del oficialismo.



El balotaje agrietó diferentes espacios políticos como el PRO, Juntos por el Cambio y, especialmente, la UCR. El actual presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, quedó en falsa escuadra al apoyar abiertamente a Sergio Massa.



Junto a Martín Lousteau fue uno de los grandes perdedores en términos políticos y se achica la posibilidad de liderar el nuevo tiempo del centenario partido.



Un nuevo liderazgo surgirá por decantación y potencial y, en este escenario de pleno reacomodamiento, la figura del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, asoma como un jugador clave para liderar la conducción nacional con apoyo del Grupo Malbec (los mendocinos).



Si bien institucionalmente el partido definió la neutralidad, el gobernador correntino había manifestado que el país necesitaba un cambio. Y aunque no lo dijo abiertamente, en varias declaraciones le dio un guiño al candidato libertario y ahora presidente electo, volviendo a criticar con dureza a quien el domingo perdió por más de 11 puntos: Sergio Massa.



El rol de los gobernadores radicales será clave en el nuevo tablero político. El poder no está concentrado solo en un sector, la Libertad Avanza necesita tender puentes de diálogo ya que no cuenta con los números necesarios para avanzar con leyes en el Congreso y se verá obligada a negociar y acordar. Es ahí donde la UCR tendrá un rol clave, por la cantidad de representantes legislativos, gobernadores y municipios que tienen bajo ese signo político.



Y justamente en ese nuevo esquema, que ya se está gestando y que irá tomando forma con el correr de los días, Gustavo Valdés se erige como una de las figuras preponderantes, posicionado especialmente por los buenos resultados en las elecciones provinciales que afrontó, cuando fue reelecto con más del 70 % de los votos en 2021.