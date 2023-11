El río Uruguay comienza a cercar la ciudad de Santo Tomé Martes, 21 de noviembre de 2023 Las autoridades y Defensa Civil avanzaron ayer con cortes en distintos tramos de la Ruta Provincial Nº94, y para los próximos días no descartan avanzar sobre la Ruta Nacional Nº14. Mientras que en Paso de los Libres esperan el pico para mañana.

La situación hídrica en la provincia se mantiene al límite. Luego de haber alcanzado valores por encima de la alerta de evacuación, los ríos Paraná y Uruguay experimentaron un leve descenso durante la última semana. Sin embargo, la retracción del río fue muy lento y no permitió que la totalidad de las familias evacuadas puedan volver a sus casas.



El Municipio de Santo Tomé decidió ayer a la mañana cortar el tránsito sobre la Ruta Provincial Nº94, en cercanías de Garaví (puente arroyo Ciriaco), debido a la fuerte crecida del cauce que llegó a 15,63 metros. También desde paraje Atalaya, en dirección al norte el agua, comenzó a rozar los límites del camino y las autoridades prohibieron el paso de todo tipo de vehículos.



En horas de la tarde, la Comuna comunicó que se avanzaron con interrupciones en el tránsito de distintas arterias de la ciudad. Entre las calles afectadas mencionaron: Yrigoyen entre Perugorria y Frondizi; Perugorria entre Yrigoyen y Rivadavia; Frondizi entre Bertodano y Misiones; Frondizi entre Mitre y Torzanos, y Fondizi entre Torzanos y San Martín.



Atentos a la situación, se reunió el Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM) para evaluar acciones a las 11, en el despacho del intendente Augusto Suaid. De la reunión, lo más importante que trascendió es que hoy , a partir de las 7, Defensa Civil evaluará nuevamente el estado de la Ruta 94 para decidir si continúa con el corte.



Actualmente funcionan dos centros de evacuados, uno en el ex hotel del Automóvil Club Argentino (ACA) y en el club Carlos Gallini, en el que se brinda asistencia de salud, abrigo y comida. En total son 69 familias, que reúnen a 220 personas. De ese total, 67 personas se encuentran en el ACA y 28 en el club social, las restantes 125 se autoevacuaron a casas de familiares.



En resumen, los barrios más afectados eran Itacuá, Gallini, Bajo Cerro, Piñeral, Villa Calma, Naranjito, entre otros. Desde el Centro Operativo comunal, estiman que la creciente seguirá hasta llegar a los 16,50 metros. En este sentido, no descartan avanzar con el corte de la Ruta Nacional Nº14, principal acceso a la ciudad.



Desde el COEM, recordaron que la última crecida significativa del Uruguay se dio en el 2014, cuando llegó a 18,20 metros. "Con esa altura todos los ingresos a Santo Tomé son cortados sobre la Ruta Nacional Nº14", recordó Carlos Molina, referente de Defensa Civi. Más atrás en el tiempo, en 1983, el nivel llegó a 18,16 metros.