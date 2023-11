Massa felicitó a Milei que la mayoría de los argentinos

Domingo, 19 de noviembre de 2023

Pasadas las 20, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló desde el bunker partidario en Chacarita y adelantó que se comunicó con el aspirante de La Libertad Avanza: "Milei es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció este domingo la derrota en el balotaje frente al postulante de La Libertad Avanza (LLA); Javier Milei, a quien llamó para felicitarlo.



Massa destacó que saludó al mandatario electo, Javier Milei, porque "lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz".



El ministro de Economía manifestó que brindar esas palabras "frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer", y remarcó que desde UxP eligieron el "camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado", en defensa de la educación pública, la salud pública, la industria nacional, el trabajo argentino y las pymes.



ESTE LUNES COMIENZA LA TRANSICIÓN

Massa garantizó la "responsabilidad" del Gobierno para que "mañana mismo" (por el lunes) se pongan en marcha "mecanismos de enlace y transición para que los argentinos, en los próximos 19 días, no tengan ni dudas ni incertidumbre respecto del nuevo funcionamiento" del país, tras haber reconocido la derrota y felicitado a su adversario, el libertario Javier Milei, por su victoria en el balotaje.



Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa señaló también que, "desde mañana, la responsabilidad y la tarea de dar certezas y transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del presidente electo", en referencia a Javier Milei y "esperamos que así lo haga".



Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa planteó que "fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos" que "ojalá Argentina abandone y el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre".



"Milei es el Presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años", aseguró Massa pasadas las 20 desde el bunker partidario, cuando aún no se conocen los datos oficiales del escrutinio del balotaje que se llevó a cabo este domingo en la Argentina, que se difundieron una vez finalizado el mensaje.



Además, Massa afirmó que "hoy termina una etapa" en su "vida política" y llamó a las "nuevas generaciones" para hacer un "cambio transicional" para seguir "enamorándose de este país".



"Hoy termina una etapa en mi vida polítca y seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades pero sepan que siempre van a contar conmigo", expresó Massa desde el búnker de UxP tras reconocer la derrota en el balotaje exhortó a que "vengan las nuevas generaciones y sigamos haciendo el recambio transicional y democrático, necesitamos que miles de jóvenes de Argentina sigan enamorándose de este gran país, con desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades".



"Gracias a todos y todas, sigamos defendiendo la idea de un país justo", aseguró Massa a los militantes reunidos en el búnker de Chacarita.