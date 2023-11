Nueva recomposición salarial ante "la espiral inflacionaria"

Sábado, 18 de noviembre de 2023



En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, el Gobierno de Corrientes dio a conocer este viernes la sexta medida de recomposición salarial en lo que va del 2023, diversos aumentos.



Esta nueva medida "fue tomada por el gobernador Gustavo Valdés ante esta situación que aqueja a los argentinos y que tiene que ver con una espiral inflacionaria", indicó el funcionario provincial, reconociendo además que es "un esfuerzo muy significativo" dada "la caída de la recaudación que propone el Gobierno nacional".



El gobernador Gustavo Valdés resolvió una nueva recomposición de los ingresos salariales mensuales para los agentes de la administración pública provincial. La decisión beneficia a los activos, jubilados y pensionados. En lo que va de 2023, el Gobierno de Corrientes también subió sueldos en marzo, abril, mayo, julio y septiembre.



En un contexto inflacionario, el aumento del ingreso salarial mensual definido por el gobernador Gustavo Valdés, y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se liquida desde este mes de noviembre. Las medidas alcanzan a todos los agentes de la administración pública provincial y significan un desembolso de $3.200 millones mensuales, unos $8 mil millones acumulados a diciembre próximo.



De esta manera, el Mandatario resolvió un nuevo aumento, otorgado con esfuerzo de la Provincia, en defensa de la capacidad de consumo de los correntinos y sus familias ante la profundización del proceso inflacionario que padece el país.



Los aumentos fueron comunicados por el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini, en conferencia de prensa realizada en la mañana de este viernes, en el Salón de Acuerdos General José de San Martín de la sede de la cartera económica correntina.



Durante el anuncio, Rivas Piasentini estuvo acompañado por el subsecretario de Finanzas Héctor Grachot, y el tesorero General de la Provincia Jorge Gazzo.



Al dirigirse a los medios de prensa, Rivas Piasentini, dio cuenta que estas medidas de recomposición salarial fueron tomadas por Valdés “ante esta situación que aqueja a los argentinos, que tiene que ver con una espiral inflacionaria que parece no tener techo, y, en ese sentido, se hace un esfuerzo muy significativo en lo que tiene que ver con las arcas del estado, dando recuperación e incremento al salario”.



El funcionario provincial, añadió que las mismas medidas “se aplicarán con la liquidación de los sueldos de noviembre, como es “de práctica habitual, en la última semana del mes calendario, en comparación con otras jurisdicciones provinciales”.



“Este aumento representa un gran esfuerzo qué hace la Provincia, frente a un proceso de caída de la recaudación que propone el gobierno nacional con decisiones que ha tomado”, indicó el ministro Rivas Piasentini, señalando que, pese a ello, “la prioridad de la gestión del gobernador Gustavo Valdés es la recuperación de salario, manteniendo el equilibrio presupuestario”.



MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO







NOVIEMBRE 2023











En las decisiones de aumentos tomadas por el Gobernador Valdés se incluyen medidas de alcance general y particular y son de aplicación inmediata, tal como fue anunciado por él oportunamente.







La medida alcanza a estatales activos y jubilados.







SECTOR DOCENTE





Aumento al básico de un 11%.





El Fondo compensador provincial docente pasa a la suma de $56.500. (30%más).







ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)







Estos incrementos son de carácter remunerativos:







Incremento de 10% de la asignación de clase de todas las categorías.



Se incorporan $10.000 netos de bolsillo al concepto 134 (20% más) (este concepto es remunerativo), para la escala única de remuneraciones.



Recordemos que este aumento incluye a los Ex Combatientes de Malvinas.







VIALIDAD PROVINCIAL



10% al valor del Básico.



Se incorpora al Código 627 por un valor de $10.000.00







SEGURIDAD





Aumento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía).





Se actualiza el Cod. 601 teniendo en cuenta la antigüedad en el cargo.







SALUD PÚBLICA





Para las Guardias Médicas 10% de incremento, mismo incremento para los Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.







Es el sexto aumento otorgado en 11 meses, el Gobernador Valdés sobre cumplió la política salarial elaborada para todo el año.