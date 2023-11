Milei llamó a elegir entre "La corrupción kirchnerista o la honestidad liberal"

Viernes, 17 de noviembre de 2023



El candidato a presidente estuvo acompañado por Patricia Bullrich, quien habló y le brindó su apoyo: "Te tocó el turno, te acompañamos con patriotismo". Hubo fuertes críticas a Sergio Massa y a la gestión del Gobierno. El libertario señaló tener los



Ante una multitud, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su campaña electoral de cara al balotaje que el domingo disputará con Sergio Massa (Unión por la Patria); la sorpresa en el acto fue la presencia de la expostulante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quien también tuvo oportunidad de hablar y en alusión al libertario dijo: "Te tocó el turno, te acompañamos con patriotismo".



Como fue una constante en las presentaciones públicas, Milei se centró en estar cerca de la gente, ingresar al escenario cual artista musical y con un discurso enfocado en las críticas al kirchnerismo más que propuestas de gobierno.



"Córdoba nos va a dar la victoria", repitió confiado. "Tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria", exhortó y aseguró que los "votos están y vamos a ganarles este domingo". Lo dijo después de pedir fiscalizar.

Con tres "viva la libertad carajo" y un "vamos por la gloria", terminó. Y después de unos minutos regresó al micrófono para cantar "el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".



El postulante libertario dijo en referencia a Massa: "El panqueque, el mentiroso, el fullero, quiso decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por los cordobeses -arrancó-. ¿Qué está diciendo? Si a mí el mejor regalo que me dio la vida es cordobés. Conan es cordobés", dijo. En tanto que los seguidores le respondieron con "Massa, basura, vos sos la dictadura".



Agradeció también a Mauricio Macri: "Nos están ayudando para darle vuelta la elección este domingo". Pidió tener "conciencia" de que la del domingo es la "elección más importante de los últimos 40 años y, muy probablemente, la de los últimos 100 años". Repasó que hay 45 % de pobres, 10 % de indigentes y la inflación viajando al 300 %. "¿De qué riesgo me hablan, de qué salto al vacío si estamos yendo al infierno?", alertó. Reclamó "ganarle al miedo y que triunfe la esperanza".



"La reconstrucción"

En el cuarto oscuro, refirió, habrá dos boletas: "Una con las mismas caras de hace 30 años y otra con la libertad". Por lo que agregó: "El miedo paraliza, no se dejen ganar por el miedo. Vamos y demos vuelta las urnas".



Milei insistió en "ponernos de pie y demos vuelta la historia e iniciemos la reconstrucción argentina. Claramente que se puede, no tengan dudas de que se puede", confió. Tras lo cual indicó que "es la primera vez en la historia que el 54 % de los argentinos eligió una opción de cambio liberal. Los cordobeses, estoy seguro, nos van a acompañar para ir por el 60 %", anticipó.



El candidato preguntó al público: "¿Queremos este modelo de inflación camino a la híper; queremos eterna decadencia o ponernos de pie; queremos estar mendigando un mísero subsidio a un puntero o conseguir empleo de calidad?". En esa línea subrayó que la votación "también implica elegir entre la corrupción kirchnerista y la honestidad liberal".



Bullrich

Bullrich habló después del saludo inicial de Milei. "Quiero hablarles a los 6,4 millones de ciudadanos que votaron por el cambio en la Argentina para que el 19 Javier sea el próximo presidente".



En este sentido manifestó: "Les quiero pedir que con el corazón, con el alma, con el cerebro, con lo que les está pasando en la Argentina piensen un minuto en seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, de ciudadanos ricos y funcionarios pobres". Por lo que exhortó: "Tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras del Estado, que no van a estar nunca más abajo de los Massa que los aplastan, que los someten".



Presunto fraude

Durante el jueves, LLA hizo una presentación ante la Justicia Electoral para poder custodiar las urnas, y acusó a la Gendarmería de una maniobra fraudulenta en las elecciones del 22 de octubre.



De esta manera, Milei emuló las denuncias de Donald Trump sobre fraude electoral en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, tendientes a sembrar dudas sobre la seguridad de las elecciones.



Por su parte el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anticipó que denunciará a los apoderados de La Libertad Avanza, Karina Milei y Santiago Viola; estos, a través de una carta respondieron que "asumimos la responsabilidad de reponer (boletas) a través de los fiscales oportunamente asignados".