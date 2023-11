Inició el pago del Plus de refuerzo de Corrientes Miércoles, 15 de noviembre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés, indicó que la liquidación del beneficio de $25 mil por agente, correspondiente a noviembre se abonará este miércoles 15 para D.N.I que finalicen en 0 y 1 y se extiende en cinco días.

El mandatario Valdés comunicó que el pago se inicia este miércoles 15, día que percibirán el Plus de Refuerzo de $25 mil de noviembre, los agentes de la administración pública provincial con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El cronograma continúa el jueves 16, jornada que cobrarán aquellos con documentos terminados en 2 y 3. El viernes 17, será el turno de aquellos con números 4 y 5.



Debido el feriado nacional del lunes 20, el cronograma continuará el martes 21, día en el que percibirán los agentes con números 6 y 7; este tramo estará disponible desde el sábado 18, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.



El pago del Plus de Refuerzo de noviembre finaliza el miércoles 22, día que cobrarán los agentes con DNI terminados en 8 y 9.



Cerca de $31 millones



Para liquidar el Plus de Refuerzo de $25 mil por agente, se inyectan $2.190 millones. En tanto que, para el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), el Gobierno de Corrientes vuelca otros $2.290 millones.



Para abonar los haberes, la Provincia vuelca otros $26.300 millones. El acumulado del Ingreso Salarial Mensual en noviembre será de unos $30.780 millones.