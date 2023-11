Se firmó el contrato para el segundo puente Corrientes y Chaco

Martes, 14 de noviembre de 2023



En una entrevista televisiva con medios de interior del país, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, aseguró que en las últimas horas firmó el contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos USD 700 millones.



La construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, obra considerada vital para el desarrollo de la región NEA, ya que brinda otra vía de comunicación. El también candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP) destacó que, a pesar de la trascendencia del tema, ya que se trata de una herramienta de "vital importancia para la conectividad de toda la zona", en las noticias "de Buenos Aires no apareció".



La novedad fue confirmada a la Agencia FOCO por el ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons. El jefe de Hacienda de la Nación anunció también otros $9.000 millones en obras de infraestructura para Chaco y para Corrientes.



"Firmé el contrato con alegría y sabiendo que es algo que le queda a la Argentina, no importa quién sea el gobernador en ese momento: la firma se realizó después de la elección y en Corrientes hay un gobernador de otra fuerza política y en Chaco acababa de ganar un gobernador de otra fuerza política distinta a la mía", remarcó.



En ese sentido, puntualizó que su misión es "pensar en la Argentina, no en quién es el gobernador de turno de una provincia o de la otra y tengo que pensar en el desarrollo federal sin importarme la cuestión partidaria".