"Macri es más activo con Milei que con Patricia cuando salió segunda"

Viernes, 3 de noviembre de 2023

"Ahora está más activo que con Patricia (Bullrich), porque inclusive después de las PASO esa semana que estaba complicada, más allá de que nosotros salimos segundos, en ese momento, se dedicó a seguir levantando la figura de Milei".



El presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, volvió a hablar ayer sobre el escenario electoral a Presidente. Ratificó la neutralidad del partido centenario y volvió a criticar al expresidente, Mauricio Macri, por su pacto con el libertario Javier Milei.



"Este es el escenario que Macri quería, un esquema de ultraderecha que nosotros no compartimos, con un fundamentalista, un desequilibrado mental como Milei. No tenemos nada que ver", aseguró Morales.



En ese sentido, el mandatario provincial marcó a Macri como el culpable del resultado de las elecciones generales de la alianza opositora. "Mauricio es el gran responsable de lo que pasó. Todos vimos cómo ensalzaba la figura y ponderaba ciertos pensamientos de Milei antes de las PASO", sostuvo.



"Ahora está más activo que con Patricia (Bullrich), porque inclusive después de las PASO esa semana que estaba complicada, más allá de que nosotros salimos segundos, en ese momento, se dedicó a seguir levantando la figura de Milei en contra de las posibilidades de Patricia", agregó.



Por otra parte, Morales dejó en claro cuál va a ser su postura, más de la institucional del partido, de cara al balotaje 2023.



"Bueno, la que ya fijamos institucionalmente, prescindencia. La verdad que el resultado electoral nos puso frente a dos malas alternativas, seguimos creyendo que la alternativa era Juntos por el Cambio, pero nos tocó perder la elección, más allá de que Macri dice que hemos perdido, algunos y otros parecen no haber computado la derrota".



Sobre esa posición de prescindencia, aclaró: "Esa es una decisión institucional, seguramente va a haber radicales que voten por Massa y algunos que voten por Milei, y otros votarán en blanco, esa es una decisión personal, pero desde el punto de vista institucional lo que no podemos hacer es salir corriendo a buscar cargos, que es lo que hicieron Mauricio y Patricia".



"Yo soy presidente del partido y estamos sosteniendo nuestra decisión colectiva que hemos tomado de prescindencia frente a dos malas opciones", agregó.



"Creo que va a haber una reconfiguración del esquema opositor. Eso no tiene nada que ver con el radicalismo. Después del 19, obviamente, va a haber un debate. Fijaremos oportunamente cuándo se convocará la Convención de la UCR, pero el rol que tenemos nosotros es de oposición. Y bajo ningún punto de vista formar parte de la extrema derecha que está pergeñando Macri, Patricia y algunos otros", indicó.



Sobre su posición personal, dijo: "Gerardo Morales lo que va a hacer es todo lo posible para aclarar cuál es el riesgo institucional para la democracia, de un eventual apoyo de Juntos por el Cambio o de un sector a favor de Javier Millei".