Corrientes destituyó a una Fiscal por mal desempeño

Jueves, 2 de noviembre de 2023



El Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes destituyó este miércoles a la fiscal Olga Anahí Tabacchi, de Santo Tomé, por mal desempeño en sus funciones. La decisión fue unanime. La funcionaria se encontraba suspendida. Se la inhabilitó por 5 años.



El Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes destituyó este miércoles a la fiscal Olga Anahí Tabacchi, de Santo Tomé, por mal desempeño en sus funciones. La decisión fue unanime. La funcionaria se encontraba suspendida. También se la inhabilitó por 5 años para ejercer la función pública.



El juicio político inició el lunes 30 de octubre y durante los tres días declararon 10 testigos. La defensa de la exfiscal cuestionó la "ausencia injustificada" del representante por el Senado, Ricardo Colombi.



Desde las 17.30 en el Salón Auditorio del Área de Capacitación se escucharon los alegatos, primero del Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo, quien se explayó por el término de 20 minutos y luego los de la defensa a cargo del doctor Diomedes Guillermo Rojas Busellato quien habló desde 18.05 hasta las 18.40.



Antes de que comiencen los alegatos, la doctora Tabacchi hizo uso de la palabra y negó todas las acusaciones en su contra nuevamente, tal cuál lo realizó en la primera jornada cuando brindó su declaración.



En su alocución el doctor César Pedro Sotelo solicitó la destitución de la funcionaria porque aseguró que con su accionar provocó un daño irreparable tanto para los integrantes de la Fiscalía de Santo Tomé como para él personalmente ya que perjudicó a la institución del Ministerio Público.



Además explicó que en una semana la doctora Tabacchi tendrá que enfrentar un juicio penal por hechos graves como abuso de autoridad, uso de documentos públicos falsos y daño al sistema informático.



Con respecto al juicio que finalizó hoy consideró que “hace mucho tiempo no participaba de un debate con declaraciones tan contundentes que demuestran el accionar erróneo de la Fiscal” indicó.



La defensa



Por su parte, el abogado defensor, doctor Diomedes Guillermo Rojas Busellato afirmó que la doctora Tabacchi es una persona vulnerable a la que se la utilizó. Con respecto a las declaraciones en su contra consideró que los testigos cambiaron su declaración para perjudicar a la ahora ex Fiscal del TOP de Santo Tomé.



Por último señaló que en este juicio “no hay certeza de nada y sin certeza no puede haber condena”.



Por ello solicitó al Jurado, la inmediata restitución de la doctora Tabacchi en su cargo e hizo reserva del caso Federal.



El veredicto



Luego, a las 18.45, el Jurado compuesto por el ministro del Superior Tribunal de Justicia doctor Alejandro Alberto Chain; como presidente; y por los doctores Luis Horacio Codazzi por el Colegio de Abogados de la 5º Circunscripción Judicial; Omar Ulises D´Andrea por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE; Lucía Itatí Centurión y Andrea María Giotta por la de Diputados; y Gustavo Sebastián Sánchez Mariño como representante de Magistrados se retiró a deliberar.



A las 20.05 el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, leyó el veredicto por el que se destituyó a la doctora Tabacchi.



Testigos



En el devenir de juicio declararon 10 testigos, tres el lunes por la tarde entre los que se encontraban la denunciante, su abogada y una asistente Social del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO).



El martes por la mañana dieron su testimonio un Jefe de la Dirección de Informática, la secretaria del Centro Judicial de Mediación de Santo Tomé, una delegada de la Dirección de Informática, y un agente que prestaba servicios en la oficina judicial dirigida por Tabacchi.



El martes a la tarde concluyeron las declaraciones con otra empleada de Tabacchi, un funcionario policial y un chofer del Poder Judicial.



Los cargos que se le imputan por “Mal desempeño”



La causal de “Mal desempeño” está prevista en el artículo 197 de la Constitución Provincial y el artículo 15 de la Ley N°5.848.



El artículo 197 de la Carta Magna establece que “Un Jurado de Enjuiciamiento, regulado por ley especial, tiene a su cargo el juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público, con excepción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Fiscal General, del Defensor General y del Asesor General, cuando se les impute la comisión de delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.



Los cargos que se le imputan son los siguientes:



1) Alquiler de la vivienda de Invico por parte de la Dra. Tabacchi, simulando la condición de propietaria, mediante el contrato de locación suscripto el día 5 de agosto de 2021.



2) Intimidación por parte de la doctora Tabacchi a la señora Daniela Rocío Ojeda para que le entregue un terreno, valiéndose de una empleada de UFRAC en las negociaciones sucedido en fecha 5 de noviembre de 2021.



3) Falsificación por parte de la doctora Tabacchi de un formulario de derivación a mediación, interviniendo en un trámite en el que resultaba interesada. Recibido en el Centro Judicial de Mediación en fecha 2 de febrero de 2022.



4) Adulteración del contenido del LIF N° 14.553/22 y consecuente eliminación de un preventivo policial del sistema de gestión.



5) Ordenar a la agente Alejandra Marisel Corradini la creación en el sistema IURIX de un nuevo Legajo de Investigación Fiscal (LIF) con el N° 18.233 a fin de incorporar en él, al caso del Preventivo N° 46 que pertenecía originalmente al LIF N° 14.553/22.



6) Faltante de USD 600 (seiscientos dólares estadounidenses) que se encontraban bajo su custodia.Se trata de la Fiscal de TOP – UFRAC de Santo Tomé que estaba suspendida en sus funciones. Hoy desde las 17.30 se escucharon los alegatos, primero de la Fiscalía a cargo del Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo y luego de la Defensa. El Jurado la encontró responsable de los cargos que se le imputaban. Los fundamentos de la serán publicados el 9/11/2023.