"Debemos neutralizar la participación en el balotaje" instó Vignolo

Martes, 31 de octubre de 2023



El Ministro Secretario de Gobierno, Carlos Vignolo sostuvo que "la neutralidad no quiere decir que uno no puede tomar decisiones de manera individual". Aclaró que no deben definir posturas y "ser respetuosos del lugar que nos posicionó la ciudad".



En cuanto a las voces que sentaron postura por Javier Milei o Sergio Massa dijo que "dentro de Juntos por el Cambio hay posiciones distintas, donde vemos que acompañan a un candidato u otro", pero "debemos neutralizar la participación en campaña y cada uno hará su análisis".



"Hay que neutralizar la campaña", insistió.



Por último, el funcionario provincial se refirió a la división de opiniones en la UCR al sostener que "espero que prime la inteligencia" porque "hay dirigentes que antes del 22 se expresaron sobre un candidato y eso no cayó bien".



"Tenemos que fortalecer el sistema democrático y llamar a la convocatoria de la gente. La neutralidad no quiere decir que uno no puede tomar decisiones de manera individual", sintetizó Vignolo sobre su postura.



"Ahora tenemos que dar garantías de que el proceso electoral se dé adecuadamente y vaya la mayor cantidad de personas a votar", relató el Ministro Secretario General.



Y por último sostuvo que "hay diferencias para la provincia de que gane un candidato a otro".