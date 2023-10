Nafta: la advertencia de Sergio Massa a las petroleras por el abastecimiento

Domingo, 29 de octubre de 2023

El candidato a presidente se pronunció ante los problemas que hubo con el desabastecimiento de combustibles.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lanzó este domingo una advertencia a las empresas petroleras por el abastecimiento de combustible registrado estos días en estaciones de servicio.



“Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque el petróleo argentino primero es de los argentinos", aseguró Massa en una conferencia de prensa desde Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.



“En algún momento, hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, entonces por ahí guardaron. Después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento", dijo el funcionario.



“El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global y obviamente que para las petroleras es más negocio exportar que vender en el mercado interno", donde existen regulaciones de precios, "pero precisamente el tener el recurso nos tiene que permitir abrir nuevos mercados al tiempo que se cuida el bolsillo de los argentinos", remarcó Massa.



"Me encanta que las petroleras argentinas exporten más, generen divisas, pero primero los argentinos”, insistió el ministro, quien aseguró que el sector "está batiendo récords de producción".



Este domingo, Massa también aprovechó la problemática de los combustibles para cuestionar las ideas liberales del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.



“Si el Estado hoy no tuviera regulaciones, el litro de nafta sería $680", advirtió el postulante de UxP. "La discusión del 19 de noviembre es si cada argentino paga $680 o paga el valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte”, concluyó.