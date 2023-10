Rolling Stone en español celebró su primera entrega de premios

Viernes, 27 de octubre de 2023



Natalia Lafourcade y Villano Antillano fueron las grandes figuras de la ceremonia; los argentinos PZK y el grupo A. N.I.M.A.L., la serie El amor después del amor y la película Competencia oficial también se llevaron estatuillas



La primera entrega de premios Rolling Stone en español se realizó anoche, en The Fillmore Miami Beach Theater, de Florida. En este debut dedicado a la producción artística en castellano no solo se premió al mundo musical latino. También hubo, en la docena de categorías en competencia, galardones a la realización de series y películas. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Y no porque la ceremonia haya sido de corta duración, ya que se extendió durante casi tres horas, sino porque la premiación estuvo bien concentrada en una cantidad de categorías para nada excesiva.



Si bien la música urbana domina la escena musical de estos tiempos, de Norte a Sur del continente e incluso en las nuevas tendencias musicales de España, también hubo otras vertientes sobre el escenario. Silvana Estrada dejó su arte en los primeros minutos de la gala, apenas acompañada por un cuatro venezolano. Otros de los artistas programados para la fiesta de premios fueron Ozuna, Reik, Tiago PZK, Ivy Queen, Ryan Castro, Alvaro Díaz, iLe, Juan Pablo Vega, Kevin Kaarl, Omar Montes, Pedro Capó, Tainy, Jay Wheeler, Ximena Sariñana, Carin León, Elena Rose, y Villano Antillano, entre otros.



ILe junto a Ivy Queen dieron muestra de empoderamiento. Tiago PZK y LIT Killah hicieron el aporte argento de la noche, sobre el escenario con un tema compartido. Carin León puso el toque mexicano romántico y Natalia Lafourcade recibió el premio Artista del año que, contra todo pronóstico, se entregó al promediar la ceremonia y no al final. Tanto llamó la atención que hasta a la propia ganadora tomó un poco por sorpresa: “Que tremendos artistas. No sé ni qué decir. Voy a agradecer a la música porque es una maestra”, dijo. Y también agradeció a muchos de sus colegas. Especialmente a los que se dedican a la canción de autor.



Para esa altura de la noche, también había tendencia en el voto del público. Entre las celebridades con porcentajes de voto más alto figuraban Ivy Queen, Lafourcade, Carin León y Villano Antillano, artista trans que por aquí alcanzó la fama gracias a una de las Bizarrap Music Sessions y por su actuación en el último Lollapalooza Argentina 2023.



Y como si estuviera guionado, minutos después Villano Antillano subió al escenario a recibir el premio del rubro Canción del año, por “Villano Antillano BZRP Music Sessions #51″ . Por supuesto que no estaba guionado, pero pareció bien sincronizado en la pantalla de TNT. Y luego recibió la distinción “símbolo de orgullo”. Fue entonces que dijo: “Yo pienso que la Rolling Stone resalta algo bien importante del rock que es la contracultura y yo pienso que la gente como yo creamos contracultura”.



Hubo más sorprendidos por los premios: Andrés Giménez no se sentía favorito con su banda A.N.I.M.A.L en la categoría videoclip, por la nueva versión de “Solo por ser indios”, que realizó con Juanes. Sin embargo, la banda metalera se impuso. Y además de agradecimientos, el cantante puso en tema a la audiencia del Fillmore Miami Beach Theater sobre la propuesta del grupo: “A.N.I.M.A.L es una banda latinoamericana de heavy metal que está cumpliendo 30 años de trayectoria. Hicimos un disco con hermanos latinoamericanos. En este tema con Juanes”. También fue didáctico al explicar que el nombre era una sigla que significaba Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar. “Somos defensores de las etnias indígenas. No olviden que este territorio fue una vez de ellos”, aseguró.



Un rato después, Lafourcade subió para llevarse la estatuilla del Disco del año y sobre el cierre de la ceremonia fue distinguida como “Leyenda”: “Es el más personal de mi carrera [dijo sobre su más reciente álbum]. A todos nos toca la oscuridad, la noche. Las canciones me han enseñado que la vida está llena de matices. La vida tiene muerte también. Y hay que aprender a atravesar nuestras pequeñas muertes en vida. Las de las personas que se van. Y a través de esas experiencias que vengan las flores”, aseguró Lafourcade, una de las grandes estrellas de la noche.



Por el lado argentino, además de la estatuilla que fue a manos de A.N.I.M.A.L., Tiago PZK se impuso en “Voz de la audiencia”. También se premió a la película Competencia oficial dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat -con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez , en los roles protagónicos- y a la serie de Netflix El amor después del amor, sobre la vida de Fito Páez.



Todos los ganadores

Productor de año: Tainy (también recibió un premio a su trayectoria)



Videoclip del año: “Solo por ser Indios” A. N.I.M.A.L y Juanes



Artista del año: Natalia Lafourcade



Canción del año: “Villano Antillano BZRP Music Sessions #51″



Largometraje documental del año: Hip hop por siempre



Álbum del año: De todas las flores. (Natalia Lafourcade)



Dirección del año: Alejandro González Iñárritu por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades



Artista promesa musical del año: Kevin Kaarl



Largometraje de ficción del año: Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat