Jueves, 26 de octubre de 2023 El concejal de la Capital de Corrientes, Yamandú Barrios

Yamandú Barrios, expresó: "no tengo duda que va a ser un domingo incierto, es una elección en la que se juegan valores, pero es una elección más, es un engaña pichanga eso que se dice en cada elección que se juega el futuro del país y después no cambia mucho".



A su vez, el referente de Unión Popular, afirmó: "lo importante es que la gente vaya a votar, que vote a consciencia y con seguridad".



Asimismo, el concejal capitalino, remarcó: "es el momento de la gente y no de los partidos políticos que quedamos afuera del balotaje, me parece irresponsable y soberbio faltarle el respeto al votante, porque es un momento de los dos candidatos y el votante".



Y remarcó: "la gente no tiene que dejarse presionar".



Por último, si ya tiene decidido a quién va a votar, Yamandú Barrios, mencionó: "estoy dudando, porque hay que elegir entre dos moustruos Frankenstein o Drácula, tengo que ver qué me hace sufrir más, pero estoy seguro que voy a ir a votar por alguno de los dos".