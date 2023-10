VALDÉS: "No es Juntos por el Cambio se mandaron solos" Jueves, 26 de octubre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, en una entrevista con un medio nacional declaró: "Los ciudadanos no necesitan que ningún político le diga que hacer; es una petulancia creer que el dirigente político le maneja al ciudadano".

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló tras las declaraciones públicas de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta frente a Sergio Massa. En diálogo con medios nacionales, el primer mandatario correntino dijo "los ciudadanos no necesitan que ningún político en este momento le diga que hacer; es una petulancia creer que el dirigente político le maneja al ciudadano".



“Los gobernadores nos comprometimos a seguir trabajando juntos y, en nuestras provincias, a construir el futuro juntos. En un momento donde aparece nuestro espacio político con diásporas importantes, decidimos que vamos a seguir construyendo esta fortaleza que tuvimos, que, si bien no fuimos electos a nivel nacional y no acompañaron a Patricia Bullrich con el voto, a pesar de que hicimos un enorme esfuerzo para el cambio. El compromiso que asumimos es para adelante, vamos a seguir todos juntos”, comenzó diciendo Gustavo Valdés.



Respecto de la postura de los distintos espacios políticos, Valdés dijo “creo que el momento del voto es el momento donde el dirigente político no conduce. El ciudadano es el dueño del voto y el ciudadano sabe exactamente qué es lo que va a hacer en el balotaje para un lado y para el otro”.



“Más allá de eso, creo que nosotros tenemos que ser respetuosos a un espacio que, a pesar de que hicimos el esfuerzo para cambiar la Argentina y para construir una Argentina diferente, es momento de que el ciudadano reflexione y que realmente haga su aporte como ciudadano y que vote”.



¿Milei o Massa?

“Voy a tomar la decisión de manera individual y los ciudadanos también la tomarán. Los ciudadanos no necesitan que ningún político, en este momento, le diga que hacer. Es una petulancia creer que el dirigente político le maneja al ciudadano porque el ciudadano es el que le maneja y nosotros vamos a respetar la voluntad individual”, aseguró Valdés.



Reunión entre Bullrich, Macri y Milei

“Yo no tenía conocimiento ni sabía lo que hacían”, dijo Valdés sobre el apoyo de Patricia Bullrich a la candidatura de Milei. “Por lo menos, respecto a mí, se mandaron solos”, lanzó.



“Más allá de eso, es una posición individual como lo dijo Patricia, pero hay muchísimos votantes nuestros que comparten esa posición y hay algunos, menos, que comparten otra. Más allá de eso, es una posición individual como lo dijeron”, añadió en parte de la entrevista.