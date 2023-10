El gobernador Valdés inauguró refacciones en el CAPS local

Miércoles, 18 de octubre de 2023



En otra fuerte apuesta para fortalecer la salud pública, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes las obras de refacción integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Bonpland.



Con antelación, la Provincia hizo entrega de bienes de capital a vecinos de la jurisdicción, como parte del programa "Emprendedores Somos Todos".



Respecto a las obras de refacción, se realizaron trabajos en paredes, revoque, recomposición de azulejos y muro perimetral. También arreglos en techos, canaletas y cielorrasos, además de pintura exterior e interior, instalación sanitaria y eléctrica a nuevo, tanque exterior y perforación, a la vez que se reformó el ingreso de ambulancias.



En tanto, el Ministerio de Salud Pública entregó equipamiento para un correcto funcionamiento del CAPS, consistente en: dos computadoras completas, cama ortopédica, balanzas mecánicas pediátricas, respirador de uso continuo, máscaras de oxígeno para nebulizar, estetoscopio, cajas de curaciones, equipamiento kinesiológico, cuellos ortopédicos, nueve equipos de aire acondicionado, compresor odontológico, lámpara de luz halógena, turbina y contra ángulo y micromotor.



En la oportunidad, el Gobernador entregó un subsidio a los Bomberos Voluntarios de Bonpland.



Fortalecimiento de la salud pública en el interior



Al momento que le tocó hablar a Valdés, en primer lugar, se refirió a la gestión de la pandemia en Corrientes. Dijo que “costó salir e invertimos realmente muchísimos recursos”, para la construcción del Hospital de Campaña por ejemplo, en cerca de 30 mil metros cuadrados, donde “tuvimos que generar un sistema de Terapia Intensiva a nuevo que fue para toda la Provincia y permitió salvar muchas vidas”, remarcó entre otros trabajos.



Agregó que “después esto fue cambiando con el tiempo, porque si bien seguimos sosteniendo el Hospital, que hoy es multifuncional y en el cual mantenemos su complejidad sobre todo en las cuestiones respiratorias, actualmente estamos saliendo al interior con inversiones que son cada vez más importantes”. En ese aspecto señaló la ampliación que se está llevando adelante en el Hospital de Paso de los Libres, “otorgando y dotándoles de más servicios, fortaleciendo así la salud pública; por eso me alegra que podamos estar acá por cuarta vez, inaugurando este tipo de obras”.



El primer Mandatario sostuvo que “nosotros creemos que la salud pública es fundamental, no que es un gasto y que pueda acceder únicamente la gente que tenga recursos”. Explicó que “el asunto pasa por cómo nosotros, que somos los representantes del Estado y que somos los creemos en esto, hacemos que la salud pública pueda llegar hasta el último ciudadano”.



Por otra parte, el Gobernador recordó que “firmamos con el Municipio de Bonpland, un convenio oportunamente para seguir dándole cuadras de cordón cuneta a la localidad. Terminamos también una estación transformadora importante de distribución energética en la zona de Parada Pucheta y ahora la estamos extendiendo; estamos con la construcción de una escuela; hicimos el desvío del tránsito pesado; y ahora tenemos que seguir con viviendas”, adelantó.



Afirmó que más allá de la crisis económica que se vive en el país, “vamos a salir adelante, y para eso hay que tener fuerza, convicción, hay que ser creyentes y mantener la confianza de construir un futuro mejor. Para eso los correntinos tenemos que estar juntos, con una visión de que tenemos que avanzar y construir la provincia de Corrientes que queremos”.



Por su parte, el jefe comunal anfitrión, Osvaldo Pérez agradeció por las obras concretadas al gobernador de la provincia, remarcando la importancia de contar con una gestión en salud pública estable, para el bien de la comuna. “Trabajamos desde el Municipio en conjunto con el CAPS, sobre todo durante la pandemia”, aseveró.



En este marco, el intendente destacó la labor del personal sanitario y ratificó seguir trabajando de manera mancomunada “para el bien de nuestra gente”.



Asimismo, Pérez subrayó que, en materia de salud, Corrientes no cuenta con problemas de desnutrición infantil, resaltando, nuevamente, la gestión provincial.



Declaraciones de Cardozo y director de CAPS



“Estamos saldando una deuda que teníamos con Bonpland al inaugurar a nuevo CAPS para que el personal pueda trabajar en un ambiente adecuado, brindando una mejor atención a los pacientes”, dijo inicialmente el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo.



El titular de la cartera sanitaria provincial, resaltó que además se otorgó al Centro de Salud, moderno equipamiento para fortalecer los servicios en el primer nivel de atención”, señalando que el mismo cuenta con el respaldo del Hospital de Paso de los Libres, con quién trabajará articuladamente.



Tras subrayar las importantes inversiones en materia de salud pública que viene realizando la gestión del gobernador Gustavo Valdés, Cardozo precisó que próximamente se van a dejar inauguradas obras de remodelaciones en los hospitales de La Cruz y Monte Caseros.



En la oportunidad, el director del CAPS, Federico Vizcaíno, mencionó que hace cuatros años que se desempeña en el lugar y recordó los inicios de los trabajos realizados en tiempos de pandemia donde se contó con la articulación de los profesionales.

A su vez, agradeció al Gobierno provincial por las obras refaccionadas en el lugar y adelantó que “pronto contaremos con más profesionales que se sumarán a los compañeros que ya trabajan en el CAPS”.



Para finalizar con el acto se procedió al tradicional corte de cinta y recorrida por las obras inauguradas.



Entrega de bienes de capital a emprendedores



Previo a la inauguración en el CAPS, se llevó a cabo el acto de entrega de bienes de capital en el Club Social y Deportivo de Bonpland, en el marco del programa provincial “Emprendedores Somos Todos”. El mismo fue encabezado por el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, acompañado, entre otros, por la coordinadora del programa, Lourdes D’Arrigo.



En la oportunidad fueron ocho los emprendedores locales que recibieron sus herramientas para fortalecer sus economías y las de sus familias, consistentes en cocinas industriales, máquinas de coser, planchas hamburgueseras, sierra circular y cocina industrial.

Al dirigirse a los presentes, el ministro Miguel Olivieri, destacó que en “momentos difíciles para las familias, esta es una ayuda importante”, acotando que para el gobierno provincial es prioritario darles “herramientas para que puedan generar sus propios ingresos, apostando a la cultura del trabajo”.



A su vez, Olivieri subrayó que este programa se nutre con capacitaciones permanentes, para que, por ejemplo, los emprendedores puedan vender sus productos a través de las redes sociales.



Presencias



También participaron del acto de inauguración, la ministra de Educación, Práxedes López; la de Turismo, Alejandra Eliciri; el titular de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; el senador nacional Eduardo Vischi; el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, y el director del Centro de Salud, Federico Vizcaíno, demás autoridades municipales y provinciales y personal del CAPS.