Valdés entregó notebooks asegurando que "el futuro es digital"

Miércoles, 18 de octubre de 2023



El mandatario señaló que ya se han entregado un total de tres mil computadoras en la localidad y “estamos comprando 10 mil más porque queremos lograr que todos los alumnos secundarios tengan una computadora” resaltando que "el futuro es digital".



El gobernador Gustavo Valdés junto al intendente de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, Martín Ascúa presidió en la tarde de este martes el acto de entrega de más de mil notebooks a escuelas secundarias, través del Programa Incluir Futuro dependiente del Ministerio de Educación provincial, que se llevó a cabo en el Colegio Secundario Coronel Simeón Payba. El mandatario señaló que ya se han entregado un total de tres mil computadoras en la localidad y “estamos comprando 10 mil más porque queremos lograr que todos los alumnos secundarios tengan una computadora” resaltando que "el futuro es digital y no hay posibilidades de educación pública si no enseñamos con 2.0 y donde todos estén incluídos".



Al iniciar su alocución, el gobernador Gustavo Valdés puntualizó que “Incluir futuro es ideado, diseñado y pagado por el Gobierno provincial en su totalidad”.



Seguidamente, una vez más el mandatario recordó el inicio de la creación de la plataforma en tiempo de pandemia donde “era algo muy dificultoso para nosotros y pudimos superarlo” y por eso “felicitó a los docentes, padres y tutores y los alumnos que supieron salir adelante”.



“Incluir futuro implica no sólo la entrega de una computadora sino desarrollar el contenido educativo para los niveles educativos de la provincia”, indicó Valdés al mencionar que es la tercera vez que en Paso de los Libres hace entrega de equipamientos. “Llevamos más de 3 mil notebooks entregadas en la localidad y estamos comprando 10 mil más” porque “queremos lograr un objetivo claro que es que todos los alumnos tengan en la secundaria una computadora”, remarcó.



Para concluir, Valdés dijo que “el futuro es digital y no hay posibilidades de educación pública si no enseñamos con 2.0 y donde todos estén incluidos”.



Ministra



La titular de la cartera educativa provincial, licenciada Práxedes López señaló su alegría “por estar en Paso de los Libres y entregar la totalidad de las computadoras a los alumnos que concurren a la escuela pública de esta ciudad, un gran compromiso del gobierno de la provincia a través del Programa Incluir Futuro, que fue iniciativa de nuestro gobernador y que desde ese día comenzamos a trabajar intensamente porque no puede haber revolución educativa, no puede haber educación disruptiva ni se pueden romper paradigmas sin computadoras” aseguró.







Intendente



El intendente de la ciudad de Paso de los Libres, Martín Ascúa resaltó que “invertir en educación, en ciencias, en capacitación y en formación, es el presente y el futuro de todas las sociedades del mundo” reafirmando que “creemos en la educación pública, en la universidad pública y vamos a seguir trabajando y luchando para que eso sea siempre una realidad, porque es uno de los factores que permite la movilidad social ascendente”.



Rectora



La rectora del Colegio Secundario Cnel. Simeón Payba, Lucía Alburquerque dio la bienvenida a las autoridades presentes señalando su gran satisfacción por la entrega notebooks agradeciendo al gobernador Valdés por “el esfuerzo que realiza para que cada alumno correntino reciba una herramienta indispensable y necesaria para estar conectados con el mundo y hacer frente a las exigencias diarias” destacando que “esto es inclusión e igualdad de oportunidades, equidad educativa”.



También la alumna Jazmín Maidana expresó la importancia de recibir hoy una notebook, “algo fundamental para el mundo de hoy ya que nos permitirá seguir aprendiendo y formar parte de la transformación histórica de nuestra provincia”.



Entrega de más de mil notebooks



En el Colegio Secundario Coronel Simeón Payba de la ciudad de Paso de los Libres se llevó a cabo la entrega de notebooks a escuelas secundarias, través del Programa Incluir Futuro dependiente del Ministerio de Educación provincial.



En la oportunidad recibieron la herramienta digital:Escuela Técnica “Gral. Joaquín Madariaga” (244); Colegio Secundario Coronel Simeón Payba (114); Colegio Secundario “El Palmar” (59); Colegio Secundario del Barrio Dr. Raúl Alfonsín (70); Colegio Secundario en Paso de los Libres (119); Escuela Normal Superior “Valentín Virasoro” (156); Colegio Secundario “Presidente Arturo Frondizi” (119) y Escuela Técnica “Amalia del Valle Herrera de Aguirre” (208).



Presencias



Junto al gobernador Gustavo Valdés se encontraban presentes; el vicepresidente primero del Senado, Henri Ficks; el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa; la ministra de Educación, Práxedes López; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Miguel Olivieri y de Turismo, Alejandra Elciri; legisladores provinciales y nacionales; secretarios y subsecretarios de gobiernos provincial y municipal; director de Educación Secundaria, Sergio Gutiérrez; rectora del Colegio Secundario Cnel. Simeón Payba, Lucía Alburquerque; intendentes municipales de localidades vecinas; docentes, alumnos, padres, tutores; representantes de fuerzas de Seguridad.