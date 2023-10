Valdés inauguró obras en el parque industrial de Paso de los Libres

Miércoles, 18 de octubre de 2023



Valdés inauguró obras en el parque industrial de Paso de los Libres y declaró que “pensar en grande conlleva recursos y presupuestos en grande”



Finalizando una jornada de inauguraciones en Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés realizó el corte de cintas en el parque industrial de la localidad. Las obras incluyeron una línea de media tensión, la canalización del arroyo Porá, balanza y 700mts. de pavimento. “El desarrollo no tiene que ser una casualidad, cuando compramos este predio comenzamos a pensar en grande, y por supuesto que eso conlleva recursos y presupuestos en grande”, declaró el mandatario. A la vez, también habilitó las refacciones del S.U.M. en la Sociedad Rural.



Durante el acto, el secretario de Energía de la Provincia, Arturo Busso sostuvo que “la energía es el motor del desarrollo y la política del Gobierno Provincial es desarrollar y modernizar Corrientes”, y añadió que necesitamos llevar energía a todos los lugares que producen, a todos los parques industriales”.



Busso remarcó que “lo que se hizo desde la Secretaría es la línea de alimentación para el Parque Industrial, 8 kilómetros desde la Estación Libre Sur, dos ternas de 33.000 voltios, una terna en 13.200 voltios, y toda la distribución interior del Parque para dotar de energía a las diferentes empresas”.



“La inversión total de la obra es de 270 millones de pesos a valor de hoy, además se hizo el tendido del troncal de gas a valor actual de 100 millones de pesos, para llevar gas a las empresas arroceras que están montadas”, explicó Busso.



Por su parte, el vocal de la Dirección Provincial de Vialidad, Mario Marín señaló que “hoy también se está inaugurando la limpieza y canalización del Arroyo Porá en 2.500 metros, lo que significa un mejor escurrimiento para que puedan circular mejor las aguas y conlleva también las dos alcantarillas que se hicieron a través de Vialidad Provincial, que son de hormigón armado, de 14 metros de ancho por 5 metros de alto que son de dos luces”. Asimismo, refirió que la obra significó un monto aproximado (a febrero de 2022) de 170 millones de pesos.



“Muchos decían que no íbamos a cumplir esta promesa, y hoy se puede ver que efectivamente la llevamos a cabo”, comenzó diciendo el gobernador Valdés. “La plata colocada acá es 100% de los correntinos, sin créditos, sin deber ni un peso”, agregó.



Sobre las características del parque, destacó su pavimento con gran capacidad para tránsito pesado y la red de gas natural. Al respecto de esta última consideró: “Los parques que usan gas son más competitivos, por eso en Corrientes debemos avanzar en ese sentido”.



“El desarrollo no tiene que ser una casualidad, cuando compramos este predio comenzamos a pensar en grande, y por supuesto que eso conlleva recursos y presupuestos en grande”, declaró el mandatario. “Por eso apostamos que este sea el centro logístico que soñamos y queremos que sigan viviendo empresas”.



En cuanto a la política de parques industriales que lleva adelante el Gobierno, Valdés dijo que hoy se cuenta con alrededor de 18 “en los que invertimos para darle valor a nuestra materia prima”.



Por otro lado, informó que en lugar se está concluyendo un asentamiento para brigadas forestales. “Este es un lugar de mucha forestación, por eso vamos a instalar una unidad que servirá de vigilancia”.



Ministra Gabur



Por su parte, la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur indicó que “la inauguración de este parque industrial emblemático, por su ingreso y ubicación en la provincia de Corrientes, significa la simbolización del compromiso de la palabra empeñada de nuestro gobernador, con la industria y el desarrollo”.



Además, Gabur manifestó que esta obra “va a permitir que quienes estén instalados en este parque industrial puedan salir con el mejor nivel a las rutas nacionales”, y añadió que es una obra “con hormigón de 700 metros, una giga para que circulen vagones y trenes, con sus respectivas balanzas, casilla de pesaje, y todo lo necesario para que las industrias se instalen”.



“Esto es más empleo genuino para los correntinos, más crecimiento, y el cumplimiento de la palabra empeñada del gobernador Valdés, y llegar al objetivo que nos propusimos como Gobierno”, concluyó Gabur.



Intendente Ascúa



“Este es un sueño hecho realidad porque Paso de los Libres necesitaba tanto su Parque Industrial”, remarcó el intendente de la localidad, Martín Ascúa al resaltar la importancia de las obras en el lugar y agregó: “para nosotros es un privilegio ser parte de esto”.



Para finalizar, expresó su agradecimiento al gobernador por las obras ejecutadas e instó a “seguir trabajando”.



Representante de la empresa Qbox



Por su parte, el referente de la empresa de logística Qbox, David Canteros sostuvo que “llevamos casi tres años trabajando y apostamos a radicarnos acá porque este parque es uno de los lugares mejor diseñado a nivel provincial junto a Ituzaingó”.



Además, resaltó la infraestructura del parque que potenciará la zona productiva del lugar.



Inauguración de las refacciones y ampliaciones del S.U.M de la Sociedad Rural de Paso de los Libres



Luego de la inauguración del parque industrial, Gustavo Valdés dejó habilitadas las ampliaciones y reparaciones del S.U.M de la Sociedad Rural de Paso de los Libres. En la ocasión, el mandatario aseguró que se seguirá invirtiendo en la entidad.



Finalizado el acto de inauguraciones de obras en el Parque Industrial, en Paso de los Libres, Valdés junto a su comitiva se dirigió a la Sociedad Rural donde en la ocasión, agradeció a dicha institución porque “parte del ingreso que tenemos hoy como parte de un convenio que firmamos en su momento, y pudimos trabajar con eso”, y añadió que no es fácil ensamblar los ingresos que vieron de la Nación, la autovía por ejemplo, hay trámites burocráticos, y hay que tener una circulación con seguridad”.



“Sabemos que la Sociedad Rural es una institución que siempre acompaña a los eventos, fundamentalmente de las localidades, nuclea a productores que se empeñan para que nuestro campo sea lo mejor”.



“Tenemos que seguir trabajando en el predio, como segunda etapa podemos continuar con el frente, y vamos a seguir invirtiendo en la Sociedad Rural de Paso de los Libres”, finalizó el gobernador Valdés.



Por su parte, el presidente del Sociedad Rural de Paso de los Libres, Marcelo Carbonell, agradeció la presencia de Valdés y “la posibilidad que nos dieron desde la Provincia para hacer nuestro Salón de Usos Múltiples, para realizar reuniones de productores, y capacitaciones, que será a beneficio de todos los productores”.



Finalizados los discursos, el mandatario realizó el corte de cintas y recorrido del predio.



Presencias



Junto al gobernador Gustavo Valdés se encontraban presentes; el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa; la ministra de Educación, Práxedes López; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Coordinación, Miguel Olivieri; de Industria, Mariel Gabur y de Turismo, Alejandra Eliciri; legisladores provinciales y nacionales; secretarios y subsecretarios de gobiernos provincial y municipal