En el ex predio de Massalin construirán una escuela Viernes, 13 de octubre de 2023

Luego de finalizar con su agenda prevista para este jueves en Goya, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió al predio donde se encontraba la ex tabaquera Massalin Particulares, donde hizo entrega de las llaves del lugar a la ministra de Educación.

Cabe recordar, que el primer Mandatario había anunciado en septiembre la adquisición del inmueble por parte del Estado correntino, para construir ahí una escuela técnica y una universidad pública.



Tras la recorrida de las autoridades y la entrega formal de las llaves a la ministra de Educación, Práxedes López del predio del ex Massalin Particulares el gobernador tomó contacto con la prensa al detallar que en la jornada “visitamos las instalaciones del espacio donde se pretende construir una Escuela Técnica y una Universidad Pública”. “Esto estará abocado a la inversión en la educación”, ratificó el mandatario haciendo hincapié en la importancia de la educación pública en la provincia.



Además, detalló que dicho edificio se encuentra en óptimas condiciones para dar paso a la concreción de las refacciones educativas y adelantó que se mantiene en diálogo constante con diferentes rectores de universidades para avanzar con las tareas administrativas que tienen como objetivo que “Corrientes tenga otra universidad pública y que, a la vez, Goya tenga una zona industrial, pero para eso debemos crecer en conocimiento.”.



“Para tener oferta hay que tener donde, y hoy contamos con un espacio y hay que analizar las condiciones en que vamos a ir invirtiendo para tener clases”, ya que “esto es fundamental”. “Venimos trabajando para conectarnos con las universidades tecnológicas y la UNNE, pero claramente tenemos el primer paso”, aseveró el mandatario al comentar el trabajo que vienen ejecutando para que la provincia cuente con una mayor oferta educativa en la zona de Goya.



Para concluir, Valdés insistió en su compromiso de apostar en la construcción y fortalecimiento de la educación pública diciendo: “la gente demanda un estado eficiente no importan cual sea el tamaño”.



Cabe recordar que el Gobierno de la provincia adquirió en el mes de septiembre esas instalaciones, luego que la ex Tabacalera Massalín Particulares cerrara sus puertas en el año 2019 y que en un tiempo no muy lejano, se transformará en una Escuela Técnica y en una Universidad.



Estuvieron presentes en la recorrida de esas instalaciones junto al gobernador Valdés; el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, la ministra de Educación, Práxedes López los demás ministros del Poder Ejecutivo, Diputados y Senadores nacionales y provinciales, secretarios y subsecretarios del Gobierno y demás funcionarios provinciales y municipales.