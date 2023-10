Goya reunió a una multitud para demostrar el apoyo a Patricia Bullrich

Jueves, 12 de octubre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles un acto de campaña en la ciudad de Goya, donde aseguró que la multitud que asistió a la ocasión “palpita un triunfo contundente de Patricia Bullrich”.



El acto dio inicio pasadas las 20 en el Club Amad, a estadio lleno y con los candidatos de ECO+Vamos Corrientes: a diputados nacionales, Alfredo Vallejos, Ingrid Jetter y Federico Tournier y a parlamentaria del Mercosur, Ana Miño, quienes tuvieron allí acompañamiento de intendentes, legisladores y funcionarios, entre los que se destacaron el jefe comunal local, Mariano Hormaechea, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.



“Con un gran marco, palpitamos un triunfo contundente de Patricia Bullrich en Goya”, arengó de entrada el Gobernador al tomar la palabra en el acto. Y entre los primeros conceptos de su discurso, Valdés dejó en claro cuál debe ser el rol de los representantes de Corrientes en el Congreso, cuestionando que “hoy hay candidatos en otras listas que votaron sacarle $30.000 millones a Corrientes, que significan menos escuelas, salud y producción”, por lo cual exclamó: “¡Necesitamos diputados que nos defiendan en el Congreso!”.



“Hoy nos quieren hablar de unidad nacional, pero se olvidaron de nosotros en toda la pandemia, también durante la seca más importante en 60 años y cuando se incendiaba la provincia. Ahora, con un presidente que mide 15 puntos vienen a pedir unidad: ¡nos toman de giles!”, juzgó luego.



Y remarcó que “en este tiempo, cada vez que pedimos rutas, viviendas y obra pública miraron al costado, pero favorecieron una y otra vez a las provincias amigas. Por eso, el 22 de octubre vamos a decir basta, se termina la discriminación y no va haber más kirchnerismo en la Argentina”.



“Queremos diputados nacionales que peleen por Corrientes, por una universidad pública en Goya, por el puente con Reconquista y por obras que nos generen desarrollo. El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa fracasó rotundamente y se tienen que ir”, agrego Valdés.



También advirtió por la Libertad Avanza, pidiendo que “no se dejen engañar por las redes sociales y por aquellos que no conocen Corrientes. No necesitamos otra moneda, lo que precisamos es una política monetaria adecuada y funcionarios responsables que gobiernen bien”, indicando que el objetivo central debe ser “terminar con la inflación en la Argentina”.



Y cerró fustigando que “en cuatro años Alberto Fernández no vino más de dos horas a la provincia y no vamos a dejar que nos sigan ninguneando”, por eso “el 22 tenemos que elegir un gobierno que nos tenga en cuenta y reconozca. Como gobernador les pido: votemos lo mejor para Corrientes, Patricia Bullrich presidente”.