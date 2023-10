Valdés ratificó el derecho a la educación pública

Jueves, 5 de octubre de 2023



El gobernador Gustavo Valdés junto a la ministra de Educación, Práxedes López hizo entrega de 687 notebook para los departamentos Mariano I. Loza, Boquerón y Mercedes.



El acto se realizó este miércoles en la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla” donde el mandatario ratificó que cada alumno que ingrese a la escuela secundaria contará con su computadora porque “la educación es un derecho público y como estado lo vamos a seguir garantizando” y que “el año que viene unos 100 mil alumnos contarán con sus notebooks porque apuntamos a ser un ejemplo a nivel nacional”.







Valdés



En el marco de la entrega de los equipamientos tecnológicos, el gobernador hizo hincapié en que “teníamos que adecuarnos en el tiempo de la modernidad y así lo hicimos, y ratificamos que los docentes son irremplazables en el sistema educativo” porque “nos dan los valores y la guía” y aseguró que “la computadora se transforma en una herramienta y era hora que modernicemos las formas de enseñar”.



En ese sentido, Valdés mencionó la importancia de contactar con las plataformas de Educa Play y Corrientes Play para “construir una educación productiva y no creo que la educación pública hable de calidad sin hablar de que la tecnología este incluída en los alumnos”.



A su vez, recordó que los materiales de las plataformas antes mencionadas se distribuyen en todas las instituciones de la provincia porque “tenemos una premisa de que todos los que ingresan a la escuela secundaria tienen que contar con el acceso al contenido mediante la computadora” porque “la educación es un derecho público y como Estado lo vamos a seguir garantizando”.



Seguidamente, el mandatario volvió a anunciar que “el año que viene por primera vez en la historia de la provincia de Corrientes vamos a tener a todos los alumnos de los colegios secundarios con computadoras”. “Esto es un total de 100 mil alumnos que tendrán sus notebooks porque apuntamos a ser un ejemplo a nivel nacional”, indicó.



Para concluir, instó a que todos los alumnos “deben tener un futuro asegurado ya que el mundo demanda conocimiento y por ello seguiremos construyendo el futuro de los correntinos”.



Ministra



Al dirigirse a los presentes, la titular de la cartera educativa, Práxedes López manifestó su beneplácito por compartir con la Escuela Normal su aniversario número 130 y ver que “la inversión del estado provincial está presente, no solamente en lo tecnológico, hoy venimos a entregar la computadora pero no es la computadora en sí sino que es la ventana al conocimiento al que podrán acceder a partir de hoy, a los contenidos de Educa Play, Corrientes Play que es un recurso más para el aula”.



La ministra instó a los padres a acompañar a sus hijos en el proceso educativo y que no lo abandonen resaltando que “nos llena de satisfacción que hoy se pueda llegar a equipar la escuela y el año que viene a todo el universo de la escuela secundaria con una computadora y ese es el camino para seguir estudiando con calidad, acortando brecha digital y defendiendo la escuela pública que tiene que ser libre, gratuita y para todos los alumnos”.







Vicerectora



La vicerrectora de la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla, profesora Lilian Villalba dio la bienvenida al gobernador Gustavo Valdés y autoridades provinciales y municipales y agradeció en primer lugar al equipo técnico de la institución por todo lo que brindan para mantener los logros de la escuela.



Enfatizó el agradecimiento al gobernador Gustavo Valdés y al gobierno provincial por “el acompañamiento al desarrollo institucional y las acciones a favor del crecimiento y el progreso de cada alumno y cada docente” a la vez que valoró el recibimiento de las notebook “tan esperadas por nuestros jóvenes que podrán desarrollar su potencial en un mundo interconectado y globalizado” como así también expresó su agradecimiento porlas obras de remodelación de la escuela.



Seguidamente, una alumna en representación de los estudiantes manifestó la emoción “por recibir esta herramienta de trabajo que hace a nuestro engrandecimiento académico para fortalecer nuestros estándares de educación” y expresó su agradecimiento al gobernador Gustavo Valdés y autoridades.



Entrega de Notebooks



El acto se realizó este miércoles en la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla” donde se entregaron un total de 687 notebooks para ocho del departamento de Mercedes. En detalle los que recibieron los equipamientos tecnológicos fueron los alumnos del primer y segundo año del Colegio Secundario “Carlos Alberto Castellan” (96), Colegio Secundario de Paraje Boqueron (46).



Para alumnos del primer año de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla” (140), Escuela Agrotécnica “Eulogio Cruz Cabral” (59), Colegio Secundario que funciona en el Barrio Dr. Arturo Illia (121), Colegio Secundario del barrio Sociedad Rural (38), Colegio Secundario “Barrio Comunicaciones” (117), Colegio Secundario “Tiro Federal” (70).



Felipe Yofre



Asimismo, previamente en horario de la siesta en Felipe Yofre el Gobierno de la provincia, con la presencia de la ministra de Educación hizo entrega de 53 notebooks para alumnos de primer y segundo año del Colegio Secundario “José Obregón” y 9 notebooks para la Extensión Aulica que funciona en la Escuela Nº 586 (Col. Sec. “José María Obregón).



Presencias



Se encontraban presentes junto al gobernador Gustavo Valdés, la ministra de Educación, Práxedes López; ministros del Poder Ejecutivo provincial ( Adán Gaya, Buenaventura Duarte, Mariel Gabur y Miguel Olivieri) ; legisladores; miembros del gabinete municipal; secretarios y subsecretarios de gobierno provincial; el director de Educación Secundaria, profesor Sergio Gutiérrez; la vicerrectora de la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”, profesora Lilian Villalba; docentes y alumnos.