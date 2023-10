Valdés pidió “recuperar” el municipio de Mercedes

Jueves, 5 de octubre de 2023



El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles un acto de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Mercedes, donde pidió elegir a los candidatos de la alianza que lidera “para ganar más representatividad en el Concejo Deliberante y poder encaminar



El mandatario provincial estuvo allí junto a candidatos locales, nacionales y el senador provincial y ex intendente de la localidad, Ricardo Colombi, planteando también que lo mejor para la provincia es que Patricia Bullrich sea la próxima presidente de la Nación.





El acto tuvo lugar a la noche en el Club Atlético Mercedes ante una multitud que acudió para expresar apoyo a ECO+Vamos Corrientes y a Junto por el Cambio. Subieron al escenario del lugar junto a Valdés, los candidatos a diputados nacionales Alfredo Vallejos, Federico Tournier y Gabriela Gauna; la candidata a Parlamentaria del Mercosur, Ana Miño; la senadora nacional Gabriela Valenzuela; la diputada nacional Sofía Brambilla, los senadores provinciales Ricardo Colombi, Sergio Flinta y Henry Fick; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, los candidatos a concejales Verónica Quiroz, Raúl Acevedo, Carolina Leiva, Matías Ganduglia, Elvira Usandizaga y Roque Pietrantueno; e intendentes de otros municipios aledaños.





“Queremos acoplar a Mercedes al cambio con lo que estamos haciendo en la Provincia de Corrientes, con parques industriales, con proyectos deportivos y para que vuelva a Mercedes la obra pública como cuando Ricardo Colombi fue intendente”, sostuvo Valdés en la ocasión. En este sentido, pidió a los presentes que “salgan a militar con fuerza, no se queden en sus casas, porque nos jugamos el futuro de todos”, ya que “el 22 tenemos que elegir a los candidatos de ECO+Vamos Corrientes en Mercedes para ganar más representatividad en el Concejo Deliberante y poder encaminarnos hacia la recuperación del municipio”, porque “ellos son los que van a dar la cara para ganar en el corazón valiente del Taragüi”.





Luego, Valdés se concentró en la situación nacional, considerando que “con la fiesta de Olivos comenzó la debacle de un gobierno que no debemos tener nunca más en la historia de la Argentina. Son los responsables de la inflación más alta de los últimos 30 años, no se les cayó una idea y nunca tuvieron un plan económico. Nos dejaron de rodillas”. Porlo tanto, sostuvo que “no tenemos que votar a Sergio Massa, porque es parte de un Gobierno que nos discrimina, que nos negó viviendas, que se borró durante los incendios, que nos imposibilitó adquirir más equipamiento educativo y que se olvidó de la obra pública en Corrientes. Basta de kirchnerismo.”





También se refirió al “populismo de derecha” de Javier Milei, considerando que “lo único que iguala en la sociedad es la educación pública y gratuita. No demos un salto al vacío. No crean en los vouchers, ¿dónde van a elegir una escuela en Santa Tecla o en otros tantos parajes rurales? Lo dicen porque no conocen ni saben lo que van a hacer con la Argentina”. Y concluyó pidiendo que “elijamos un cambio seguro. Por eso, el 22 de octubre votemos lo mejor para Corrientes: Paticia Bullrich, presidente”.





Alfredo Vallejos: “Necesitamos representantes en el Congreso de la Nación que peleen codo a codo con el gobernador Gustavo Valdés para obtener los recursos que merece Corrientes. Este es el equipo de hombres y mujeres que viene peleando por los intereses de todos los correntinos, en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura provincial y en el Congreso de la Nación. Patricia Bullrich es lo mejor para Corrientes, porque Sergio Massa representa el fracaso del actual Gobierno nacional que discriminó a nuestra provincia y generó la inflación más alta de los últimos 30 años. Y por otro lado, esta situación permitió que aparezca un personaje (Milei) que está lejos de los valores de los correntinos y los argentinos. En la provincia necesitamos más obra pública y este personaje propone eliminarla directamente. El cambio se va a dar el 22 de octubre con el apoyo a Patricia Bullrich”.





Federico Tournier: “Las economías regionales son el motor de desarrollo de este país, los emprendedores todos los días están generando recursos y empleo. La Argentina necesita del coraje de los correntinos para hacer que el 22 de octubre Patricia Bullrich sea Presidente de la Nación”.





Gabriela Gauna: “En estos 14 días tenemos que dar una batalla por el futuro de nuestros hijos y nietos, el de todos los correntinos y argentinos. El actual Gobierno nacional llevó la pobreza al 40 por ciento con familias que no llegan a fin de mes. Ese fracaso permitió que se crea que todos los políticos son iguales y acá en Corrientes estamos dando ejemplo de cómo se administra y se gestiona, sin gastar demás y poniendo en marcha proyectos de desarrollo que le permita a la gente poder tener un futuro con empleo digno y proyecto de vida”.





Ana Miño: “Somos muchos los que estamos comprometidos con el modelo de país que nos propone Patricia Bullrich, el pueblo argentino está pidiendo un cambio y ese cambio sólo puede venir de la mano de ella. Los que actualmente está fracasaron esquilmando a los trabajadores con un modelo corrupto e inflacionario y por el otro lado tenemos a una persona que no respeta la democracia, las instituciones, la historia ni a las mujeres y ese no es el camino del cambio, porque representa además un riesgo la educación y la salud pública. Pero el cambio que queremos es posible con Patricia Bullrich con un Estado presente para dar soluciones en seguridad, economía y educación”.





Verónica Quiroz: “Necesitamos ser más en el Concejo Deliberante para que el modelo del actual Gobierno nacional cambie en Mercedes”.





Raúl Acevedo: “Nuestro compromiso como candidatos a concejales es cambiar Mercedes con coraje y firme decisión para mejorar la calidad de vida de los mercedeños”.