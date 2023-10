Alumnos de Felipe Yofre recibieron notebooks

Jueves, 5 de octubre de 2023



El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó este miércoles notebooks del Programa "Incluir Futuro", a estudiantes de segundo año de Felipe Yofre.



La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Práxedes López, quien llamó a los alumnos a utilizar estos dispositivos para fortalecer las trayectorias escolares.



Incluir Futuro es un programa pensado y diseñado por el gobernador Gustavo Valdés con el objetivo de que los alumnos del secundario reciban notebooks de última generación, provistas de uno de los últimos procesadores, cuatro gigas de memoria, 200 gigas de almacenamiento y como plus el acceso a las plataformas CorrientesPlay y EducaPlay, que incluyen contenidos locales de distintas materias realizados por docentes correntinos.



Durante la siesta de este miércoles, la ministra de Educación visitó la localidad acompañada por parte de su Gabinete, para entregar allí estos dispositivos a estudiantes de segundo año: "Traigo saludos del gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, que por razones de agenda no nos pudo acompañar", dijo y enseguida agregó: "Hablar de tecnología es hablar de un futuro para ustedes, un mejor futuro, y las computadoras son importantes, pero en este caso algo tan importante como los dispositivos son los contenidos incluidos en ellos”.



López pidió también que los alumnos no interrumpan las trayectorias escolares y que cuando haya que repasar inglés, lengua o cualquier otra materia, busquen información en las computadoras. "Están todos los contenidos de segundo y tercer año y ya estamos trabajando en los de cuarto", confirmó.



Por otra parte, contó que en Yofre se está construyendo un jardín de infantes, "vamos a atender a todas las demandas, es un momento difícil para la Provincia y el país, pero eso no hace que el Gobierno de la Provincia interrumpa la entrega de computadoras o cualquiera de las acciones que impulsa”. En el mismo sentido, el intendente de Yofre, Leonardo Aguirre, marcó que los chicos son el futuro de Corrientes y el país: "Esta es una inversión muy importante del Gobierno de Corrientes hacia el nivel secundario y estoy agradecido de que los estudiantes hoy tengan esta herramienta para el crecimiento que ellos están requiriendo".



A su turno, el director de Sistemas de la cartera educativa, Carlos Encina, explicó que el Programa Incluir Futuro intenta incorporar las nuevas tecnologías al nivel secundario. "Es un programa pensado y diseñado por el gobernador Gustavo Valdés en épocas de pandemia, y lo implementamos a través del Ministerio de Educación para que todos los chicos que ingresen a primer año tengan una herramienta con todos los programas necesarios para estudiar".



La rectora del Colegio "José María Obregón", Aida Cáceres, agradeció por su parte la presencia de las autoridades, ya que "es un día histórico donde un grupo de jóvenes recibirá las esperadas computadoras. Poner en sus manos esta herramienta es algo importante en este tiempo en que la tecnología avanza. Las notebooks les van a permitir hacer frente al mundo que avanza, y van a potenciar el conocimiento tanto de los docentes como de los alumnos".



Vale señalar que la Ministra estuvo acompañada, además, por el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi; el subsecretario de Educación, Julio Navías; el director de Secundaria, Sergio Gutiérrez; y la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet. Luego del acto, la Comitiva se dirigió a la localidad de Mercedes para continuar con la entrega de computadoras