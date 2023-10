"El Gobierno nacional no tiene medidas para controlar la inflación" Miércoles, 4 de octubre de 2023

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés señaló que "estamos en la puerta de una hiperinflación" y que el Gobierno nacional no toma medidas al respecto. "Debe terminar la joda", dijo.

"Cuando aparece el "plan platita" de Massa, eso va al consumo y vemos después una aceleración de la emisión. Vamos a seguir en la puerta de una hiperinflación, hace un año lo dije, y ahora está pasando", agregó y remarcó: "El gobierno nacional no toma medidas para controlar la inflación, no la tuvo, no la tiene, ni la tendrá".



Asimismo, manifestó: "Siempre son promesas, la única realidad es cuando te reducen el presupuesto, en el gobierno anterior recuperamos los 15 puntos de coparticipación y ahora logramos leyes que van solo para Nación, y hoy se despiden con otra ley que reduce los presupuestos de las provincias, el gobierno kirchnerista es un gobierno centralista".



Además, se refirió al caso de Martín Insaurralde, señalando: "Él tiene que explicar y decir qué sucedió. Fue diputado, intendente, jefe de gabinete, y candidato a concejal ahora. Necesitamos un gobierno honesto, trabajoso y austero".



"Que el kirchnerismo explique su matriz corrupta y su matriz indecente, nosotros necesitamos un Gobierno honesto, trabajador, que sea austero a futuro y eso es Patricia Bullrich", expresó.



"Vamos a redoblar esfuerzos, necesitamos que toda la fuerza de Juntos por el Cambio trabaje para entrar al ballotage, porque somos la única fuerza política que puede cambiar la Argentina", agregó.