Predicciones del 2 al 8 de octubre de 2023

Lunes, 2 de octubre de 2023



La semana del 2 al 8 de octubre de 2023 estará marcada por Mercurio opuesto con Neptuno y en armonía con Plutón, a su vez, Marte en tensión con Plutón, Mercurio ingresando al signo de Libra.



Serán días en los que tendremos que aprender a enfocar mejor nuestra energía de acción y compromiso, reconocer nuestros límites pero sin dejarnos frenar por el miedo.



Habrá que tener cuidado en compras, firmas y contratos ya que Neptuno puede traer confusión y engaño.



Venus nos regala amor propio en los últimos días de su paso por el pasional y creativo signo de Leo.



Horóscopo para Aries

La semana será propicia para atender su compromiso con los vínculos más cercanos, Aries, tendrán que mantenerse predispuestos y pacientes para llegar a buenos acuerdos y potenciarse en conjunto.



Hacia el fin de semana la tensión de Marte con Plutón les invitará, por un lado, a derribar viejas estructuras que no les permiten fluir con otros; por otro, tendrán que madurar su respuesta y predisposición al compromiso con socios, pareja o amistades.



Sentirán la necesidad de alejarse de personas con quienes sostienen una conexión por obligación. No permitan que esto impida su avance hacia sus metas.



Horóscopo para Tauro

La semana comienza con la Luna en su signo, Tauro, tendrán el camino libre para enfocarse en sus deseos y necesidades individuales, contarán con magnetismo y poder para atraer posibilidades favorables y prósperas.



El resto de la semana será propicio para conectar con el orden de su mundo interno, cuidar de sus energías, nutrir su cuerpo, hogar y proyectos individuales.



Tendrán a su favor inteligencia y mucha gracia para generar un ambiente favorable para lucirse y apostar a su crecimiento.



Horóscopo para Géminis

La semana comienza con Mercurio, regente de Géminis, en tensión con Neptuno, invitándoles a estar alertas en cuestiones de firmas, compras y contratos, el ambiente se prestará para malentendidos, miren la letra chica, cuiden sus reacciones.



El martes, la Luna ingresa a su signo y Mercurio estará en armonía con Plutón, tendrán fuerza, magnetismo y poder para sus vínculos más íntimos y asociaciones, podrán avanzar en acuerdos y compromisos, unir fuerzas y recursos para potenciarse.



Serán días buenos para mudanzas y asuntos de convivencia.



Hacia la noche del miércoles, Mercurio ingresa al signo de Libra, llevando su atención a su mundo creativo, trayendo movimiento a sus proyectos individuales y la capacidad de planificar en base a lo que quieran para su presente y futuro.



También habrá movimiento y novedades en relaciones pasionales y románticas.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la energía disponible para mejorar sus planes e ideales a mediano y largo plazo, Cáncer.



La Luna conjunta con Urano les trae creatividad y espontaneidad para mirar hacia su porvenir, contarán con inteligencia y sensibilidad para tareas grupales y sociales.



El jueves, la Luna ingresa a su signo y comienza a menguar, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus deseos y necesidades individuales, contarán con facilidad para quitarse culpas y creencias limitantes hacia ustedes mismos.



El fin de semana será desafiante para su mundo vincular, tendrán que dejar en claro lo necesario para sentirse a gusto y respetado en sus relaciones más valerosas.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo profesional y laboral, Leo, podrán adaptarse a los cambios y desafíos que puedan surgir durante la semana.



Quienes necesiten renovarse, mejorar sus formas y métodos contarán con ideas frescas y el apoyo de quienes les rodean.



Los últimos días de Venus en su signo les habilitan el reconocimiento de sus deseos individuales como también el merecimiento de todo lo bueno y próspero que tiene el universo para ustedes, permítanse priorizarse y estar presentes allí donde se les valore.



Hacia la noche del sábado la Luna menguante ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su cuerpo y nutrición, descanso y recuperar energía.



Horóscopo para Virgo

La semana comienza con Mercurio en su signo, Virgo, opuesto con Neptuno, invitándoles a mejorar y armonizar su mundo vincular permitiéndose ser honestos y claros con respecto a sus deseos.



No caigan en críticas o victimización, así podrán aclarar pendientes y llegar a buenos acuerdos y compromisos. Eviten moverse sólo por instinto o sentimentalismo sin incluir una mirada práctica y lógica.



El martes Mercurio en armonía con Plutón les regalan inteligencia, empoderamiento y magnetismo para avanzar en sus proyectos individuales, podrán ir más allá de cualquier pensamiento o creencia limitante.



Sentirán un impulso irresistible de jugársela por aquello que tanto les apasiona.



El miércoles, Mercurio, su planeta regente, ingresa a su mundo económico, dándoles inteligencia y enfoque para mejorar su relación y administración con el dinero, sus valores, abrir nuevas fuentes de ingresos y negocios.



Horóscopo para Libra

La semana estará marcada por el ingreso de Mercurio a su signo, Libra. El miércoles, el planeta de la inteligencia y el comercio estará a su favor, dándoles rapidez y claridad mental para adaptarse a cualquier situación que se les presente.



En la semana podrán enfocarse en sus deseos y expresarlos con fuerza y convicción.



Aprovechen la presencia del Sol en su signo para reconocer sus ganas y deseos individuales, darse el amor y prioridad necesario para estar bien con ustedes mismos, explorar nuevos caminos y potenciar su presencia adónde quiera que vayan.



Recibirán propuestas y reconocimiento por sus dones y talentos, también por su buen trato y cordialidad.



Horóscopo para Escorpio

La semana estará marcada por Plutón, regente de Escorpio, en armonía con Mercurio, dándoles inteligencia, fluidez y practicidad para moverse por sus proyectos e ideales a mediano y largo plazo, beneficiando aún más a todo aquello relacionado con grupos, redes y amistades.



Tendrán claridad para ordenar sus pasos a seguir y mucha fuerza de voluntad para moverse -aún en situaciones incómodas-.



Además, contarán con encanto y magnetismo en su presencia y palabras que les facilitarán buenos resultados.



Hacia el fin de semana, la tensión entre Marte y Plutón les invitarán a crear una base sólida entre su inteligencia y su fe personal, equilibrando estas cualidades para no caer en comportamientos obsesivos o controladores, permitiendo que fluya todo lo que esté fuera de su alcance.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo cotidiano, Sagitario, podrán registrar todo aquello que necesiten mejorar respecto a sus hábitos.



Presten atención a su respuesta en el área laboral, cuiden las respuestas hacia sus pares.



Será una semana propicia para todo lo que implique relaciones, vínculos y asociaciones, dejar en claro lo necesario para mejorar la productividad y su relación con los demás.



También serán días propicios para la intimidad, recuperar armonía, sensibilidad y magnetismo en el amor y romance.



Horóscopo para Capricornio

La semana comienza con Plutón en su signo, Capricornio, en armonía con Mercurio, dándoles inteligencia, practicidad y fluidez para todo lo relacionado con proyectos a mediano plazo, asuntos del exterior, comercio, viajes, estudios y exámenes.



Hacia el fin de semana se perfeccionará la tensión entre Marte y Plutón en su signo, invitándoles a mantenerse firmes ante los desafíos que surjan de su mundo exterior, social, profesional y laboral.



Es hora de madurar su respuesta e ir más allá de los temores y bloqueos personales.



La mayoría de los pensamientos atemorizantes que puedan venir a su mente no son más que eso, pensamientos, muchos jamás coinciden con lo que acaba sucediendo.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con Urano, regente de Acuario, conjunto con la Luna, invitándoles a fluir con sus emociones y sentimientos, desapegarse de identificaciones y estructuras, renovar las energías de su hogar y mundo interno.



Serán días propicios para atender sus proyectos individuales, comenzar nuevas actividades que les proporcionen disfrute, encontrar nuevas formas y herramientas para expresarse.



Hacia el fin de semana sentirán la necesidad de dejar en claro cualquier asunto del mundo vincular, armonizar relaciones de todo tipo, llegar a nuevos acuerdos y exponer incomodidades, más aún quienes estén en pareja.



Horóscopo para Piscis

La semana comienza con Neptuno, regente de Piscis, opuesto con Mercurio, invitándoles a mejorar sus relaciones de todo tipo, dejar en claro sus deseos y necesidades, aclarar cualquier situación que no esté fluyendo como se necesita para continuar creciendo.



Deberán tener cuidado en quienes puedan abusarse de su predisposición y generosidad.



Serán días excelentes para el mundo comercial, también para viajes y mudanzas, podrán conseguir lo que quieran si lo expresan en voz alta.



Podrán ordenar sus necesidades y prioridades, atender sus proyectos y desarrollar sus dones y talentos.