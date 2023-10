Robó una moto y pidió cien mil pesos a la dueña para recuperarla

Domingo, 1 de octubre de 2023

Se contactó por red social. Se trata de un reconocido delincuente del barrio. La propietaria espera acción policial.

"Hace una semana me robaron mi motocicleta de la vereda de mi casa. Sé quien la tiene y di aviso a la Policía. Pero sigo sin recuperarla", dijo Noelia O. a época tras publicar en redes sociales las capturas de las conversaciones con quien presuntamente tiene su rodado.



La sustracción de la moto Honda Wave roja sucedió en la noche del 24 de septiembre. El rodado de 110 cilindradas estaba estacionado en la vereda de la vivienda de Noelia O. ubicada por calle Berazategui al 3400 del barrio capitalino Ongay.



En un momento dado, poco después de las 22, la mujer se percató que su vehículo ya no estaba donde lo había dejado. Tras una recorrida por la zona y sin tener resultados favorables, decidió ir hasta la dependencia policial donde dejó asentado el hecho.



"Esa noche fui a hacer la denuncia a la comisaría Vigesimoprimera y quien me atendió me tomó mal los datos y hasta el número de preventivo de mi denuncia está mal porque al ir a fiscalía me dijeron que ese número no existe. En la semana volví a la comisaría para sumar datos de quién la tiene y con las capturas de los mensajes", agregó la mujer indignada.



"Sigo llorando de la bronca y de la impotencia. Después que hice público los mensajes, el delincuente me bloqueo", dijo.



Tal como se observa en las imágenes, Noelia O. recibió mensajes de quien le entregaría la motocicleta una vez que se concrete el pago de cien mil pesos.



Hasta en una de las conversaciones, el presunto ladrón de nombre Milton le dice "confía" en la propuesta dada para recuperarla.



La denuncia en la comisaría de la zona se realizó en la noche que sucedió el hecho y luego fue ampliada con más datos para llegar al delincuente de quien, según los efectivos, tiene prontuario por robo.



Comentarios

Los mensajes de solidaridad con quien sufrió el robo no se hicieron esperar tras la publicación de las capturas de mensajes, en los que el delincuente pide dinero a cambio del rodado sustraído.



"Ese es un gil, le agarrás y lo único que hace es llorar", escribió Cristian V., a lo que recordó que "hace poco le dimos una paliza a ese perejil", refiriéndose a una filmación que se viralizó semanas atrás en la cual el mismo delincuente decía que iba a devolver lo robado, hecho ocurrido en otra zona de la capital.



"Ojala recuperes de buenas maneras tu moto", señaló por su parte Valentina C.; otras personas aconsejaron pedir ayuda a la Metropolitana.



Otra más

Por otra parte, se conoció la denuncia por el robo de una motocicleta ocurrido en el barrio Universitario de esta ciudad.



La sustracción de una Yamaha YBR sucedió el viernes pasado en horas de la madrugada cuando los delincuentes se llevaron el rodado que estaba en el interior de una casa ubicada en calle Serrano casi Descartes.



El propietario dijo que posiblemente tras robarla la subieron en una camioneta porque aseguraron vecinos que "escucharon ruidos de motores en la madrugada".



En el vecindario hay cámaras de seguridad por lo que no descartan contar con las imágenes para conocer mayores detalles del hecho. En la comisaría de la jurisdicción realizaron las diligencias respectivas.