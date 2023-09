Predicciones del 25 de septiembre al 1 de octubre

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

La superluna llena en Aries del viernes trae cierres.

Averiguá cuáles serán los signos más movilizados por esta lunación.

La semana del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2023, justo después del equinoccio de primavera, estará marcada por Mercurio en armonía con Júpiter y Urano en signos de Tierra.



La última Luna llena en Aries del año se dará con Venus en tensión a Urano y Marte opuesto con Quirón.



La autenticidad tiene un costo social, pero ¡qué mejor que ser honestos con nosotros mismos y allí encontrar a quienes nos abrazan y aceptan!, una nueva red estará naciendo.



Las Lunas llenas traen cierres, aprender a soltar todo lo que llegue a su fin.



Los signos más movilizados por la Luna serán Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.



¿Qué le depara a todos los signos la última semana de septiembre?



Horóscopo para Aries

La semana comienza con la energía enfocada en sus ideales a mediano y largo plazo, Aries, podrán afirmarse en proyectos grupales y sociales, potenciarse en equipo y con sus amistades, renovar su mirada hacia el porvenir para darle confianza a sus objetivos.



El viernes la Luna llena en su signo les traerá movimiento y claridad a su mundo vincular, asociaciones y grupos, verán los resultados de su labor sobre la paciencia, tolerancia y respeto hacia los demás.



Más allá de su entorno, la clave estará en aprender a compartirse, tener en cuenta los deseos ajenos pero sin dejar de lado los suyos, mediar, negociar, llegar a un punto de equilibrio entre lo individual y social.



Podrán ver los beneficios de asociarse, unir recursos con otros para potenciarse. Estén atentos a las caídas de fichas sobre su persona y quiénes les rodean, habrá relaciones que estarán finalizando su ciclo.



Horóscopo para Tauro

La semana comienza con Júpiter en su signo, Tauro, en armonía con Mercurio, dándoles inteligencia, practicidad y optimismo para enfocarse en sus proyectos individuales, registrar sus ganas, talentos y potenciales, movilizarlos y sacarles provecho.



Tendrán que estar atentos a su rutina y como desarrollan sus planificaciones, aún es necesario seguir ordenando su energía y enfoque.



El viernes la Luna llena traerá movimiento a su mundo laboral y profesional, exaltará la conexión con su mundo interno y espiritual. Además, podrán ver resultados de su labor en hacerse fuerte y optimistas frente a la vida, reconocer sus ganas y deseos individuales para lanzarse tras ellos.



La tensión de Venus con Urano les traerá desafíos y la invitación al desapego, conectar con el presente y mirar hacia los próximos objetivos.



Hacia la noche del sábado la Luna ingresa a su signo, dándoles sensibilidad, prioridad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades individuales.



Horóscopo para Géminis

La semana comienza con Mercurio, regente de Géminis, en armonía con Júpiter, dándoles fluidez, inteligencia y confianza para su mundo interno y emocional, permitiéndoles expresar y compartir sus sentimientos con liviandad, favoreciendo a los vínculos más cercanos a su corazón.



El viernes, la Luna llena les trae movimientos y cierres a su mundo de amistades, vínculos y proyectos grupales. Habrá lugares y personas con las que quizá se cumplió un ciclo natural y es momento de despegarse.



El sábado, Mercurio en armonía con Urano les permiten ver con claridad sus creencias y perspectiva respecto a sus ideales y el porvenir.



Podrán renovarse, tomar impulso y confianza para lanzarse por nuevas búsquedas. Habrá sorpresas gratificantes.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la Luna, regente de Cáncer, en tensión con Júpiter, tendrán que estar atentos a sus respuestas y reacciones, estarán latentes emociones intensas que podrían proyectarse de mala manera en quienes les rodean.



El martes, la Luna opuesta con Venus revelan la necesidad de negociación y consenso respecto a asociaciones, pareja y convivencias, defender sus valores sin desmerecer lo ajeno.



El viernes la Luna llena les trae movimientos y cierre a su mundo profesional y laboral, estarán viendo resultados de su esfuerzo y compromiso.



Podrán ver con claridad el recorrido que les trajo adonde están y qué será necesario mejorar para los próximos objetivos.



Permítanse despedirse de lugares, labores o profesión que ya no resuena con su yo del presente.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo vincular, Leo, tendrán que estar permeables a la necesidad de los demás y cuidar de sus vínculos más valiosos.



Podrán mejorar sus relaciones y avanzar con luz verde en proyectos en conjunto.



El viernes la Luna llena les trae movimientos y cierres a su mundo de estudios, exploración, viajes al extranjero y búsquedas filosóficas y espirituales.



Podrán ver con claridad sus creencias respecto al mundo que les rodea y la confianza hacia el presente y el porvenir.



El viernes, la Luna llena en Aries impacta en su mundo vincular; traerá movimiento y cierres, habrá relaciones que se irán definiendo y otras que irán llegando a un final de ciclo.



Podrán ver los resultados de su labor en las relaciones con los demás y la necesidad de negociar, llegar a un punto medio entre su deseo individual y el ajeno. Podrán avanzar en proyectos de pareja, socios y amistades.



Horóscopo para Escorpio

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo interno, Escorpio, la Luna les invita a nutrir su cuerpo, mente y emociones, priorizar su intimidad y cuestiones familiares o del hogar.



Contarán con la intuición necesaria para moverse hacia sus próximos objetivos.



Eviten caer en pensamientos obsesivos o en la ansiedad, su futuro está desarrollándose aquí y ahora, allí radica toda la fuerza que necesitan.



El viernes, la Luna llena en Aries traerá movimientos y cierres en su mundo laboral y de rutina, habrá lugares, personas o un trabajo que estará culminando su ciclo.



También podrán ver los resultados de su compromiso para con su cuerpo, hábitos y tratamientos médicos.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con Júpiter, regente de Sagitario, en armonía con Mercurio, dándoles fluidez, inteligencia y enfoque para sus proyectos a mediano y largo plazo.



Tendrán todo a su favor para mejorar su mundo laboral y profesional, si tienen algo en mente que pueda sumar a su labor, compartan estas ideas con sus superiores.







Observen cómo comunican y expresan sus creencias y valores con los demás, es tiempo de flexibilizar su mente e ir más allá de los juicios y diferencias, superar el impulso de querer tener la razón sobre cualquier asunto.



Horóscopo para Virgo

La semana comienza con Mercurio en su signo, Virgo, en armonía con Júpiter, dándoles inteligencia, practicidad y confianza para avanzar en sus proyectos a corto y mediano plazo.



Habrá luz verde para planificar e iniciar nuevos objetivos, viajes, estudios y mudanzas.



El jueves será el día más tenso de la semana para ustedes, la Luna opuesta con Mercurio les invitará a negociar con las necesidades ajenas, pero con sumo cuidado de no caer en la manipulación de los demás por su actitud complaciente.



El viernes la Luna llena les trae movimientos y cierres a su mundo vincular, habrá relaciones que irán manifestando un final orgánico o un cambio de forma necesario.



También verán resultados tangibles en sus proyectos en conjunto y su madurez para defender sus derechos y valores. Podrán cerrar deudas y equilibrar su mundo económico.



Quienes hayan trabajado en sus memorias y emociones más profundas irán sintiendo la fuerza de su transformación y el deseo de abrazar su presente con armonía.



Horóscopo para Libra

La semana comienza con la energía enfocada en sus proyectos individuales, Libra, tendrán el camino libre para abrir nuevos objetivos y continuar desarrollando los demás.



Habrá espontaneidad y alegría en el aire, permítanse compartirse a corazón abierto con los que aman.



El Sol en su signo les brinda claridad, energía, prioridad, magnetismo y confianza en ustedes mismos y la posibilidad de mejorar su mundo interno y externo.



El viernes, la Luna llena traerá movimientos y cierres a su mundo de proyectos creativos, podrán ver los resultados de su esfuerzo y labor. También verán lo que tienen que mejorar para conseguir mejores resultados.



Habrá novedades y cierres en vínculos amorosos y la posibilidad de pasar a un siguiente nivel en relaciones recientes.



Horóscopo para Capricornio

La semana comienza con la energía disponible para ordenar su mundo económico, Capricornio, podrán ajustar sus patrimonios y priorizar sus próximas inversiones, también podrán mejorar su relación con el presente y permitirse disfrutar del camino.



El miércoles la Luna conjunta con Saturno les invita a nutrir pensamientos amables, empáticos y afirmarse en su fe, el universo responde a cómo sienten y piensan, la lente con la que miran a su alrededor es personal y de ella dependerá como ven la vida.



El viernes la Luna llena trae movimientos y cierres a su mundo interno, hogar, familia y lugar de pertenencia, habrá mudanzas y grandes cambios en el ámbito hogareño.



Podrán ver los resultados de su labor en su mundo emocional primario, podrán madurar su postura ante el mundo y comenzar a sentirse cómodos lejos de la tierra que les vio nacer, ampliar su concepto de patria y pertenencia.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la Luna en su signo, Acuario, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, ordenar su mundo interno y externo, cuidar de sus hábitos.



Venus en tensión con Urano traerá desafíos a su mundo vincular, tendrán que cuidar de sus necesidades emocionales sin perder objetividad ni respeto hacia los demás, observar los acuerdos y valores que deben aclarar para continuar creciendo con otro.



El viernes, la Luna llena en Aries les trae movimientos y cierres a su mundo de contratos y firmas, trámites, estudios y viajes, mejoras en la comunicación y avances tecnológicos.



Podrán detectar las creencias que habitan en su inconsciente sobre el mundo: la vida no tiene que ser siempre una lucha, no todo se consigue con exceso de esfuerzos.



Horóscopo para Piscis

La semana comienza con la energía enfocada en su mundo interno, Piscis, tendrán mucha sensibilidad e intuición para tomar decisiones y resolver cualquier situación personal cómo laboral.



Hacia la noche del martes la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su descanso y nutrición.