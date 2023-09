Bullrich: "No negociamos la educación pública" Martes, 19 de septiembre de 2023 La candidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich encabezó este lunes un multitudinario acto en Corrientes, junto al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, donde dejó en claro su compromiso con la educación: "Es pública y para todos". La postulante de Juntos por el Cambio planteó terminar así con el kirchnerismo, "dando la última batalla" contra una "una ideología que quiso convencer el mundo del revés". En este sentido, propuso una "Argentina ordenada" mediante un plan de tres ejes principales: un pacto educativo federal, fuerte lucha contra el narcotráfico y respaldo a las fuerzas de seguridad y un plan de estabilización económica que tenga la participación de todas las provincias y permita el despegue industrial y productivo del país.



Este lunes al mediodía el club San Martín de la ciudad de Corrientes estuvo colmado por una multitud que acudió a manifestar su apoyo a la candidata a Presidente de la Nación. Bullrich estuvo allí junto a Valdés y al flamante gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero. Los tres ya habían compartido escenario la noche anterior en la capital chaqueña donde celebraron el triunfo de Juntos por el Cambio, un distrito más que se suma a los que ya gobierna esta alianza opositora al actual Gobierno nacional.



Educación



"Quiero que cada maestro y cada maestra, cobre dignamente", expresó Bullrich ante la multitud de correntinos, sosteniendo así que "el 70 por ciento de quienes enseñan en nuestro país son mujeres y las mujeres no creyeron en espejitos de colores, no creyeron en que se puede tener una educación con "vouchers", las mujeres no creyeron en eso, y por eso no votaron ahí, porque las mujeres saben que la Argentina nació de la mano de Sarmiento, y que cada escuela, por más mal que esté hoy, sigue siendo el refugio donde van nuestros chicos".



En este sentido, anunció: "Quiero hacer un pacto en la Argentina con cada uno de los gobernadores que comience el 1 de marzo y que dure 14 años, desde que el chico empieza en la sala de jardín de infantes hasta que termina la secundaria, en esos años tenemos que alfabetizar de verdad a nuestros chicos, que estén a la altura de cualquier otro chico del mundo, que sepan programar , que tengan trayectos laborales, que sepan hacer lo que se necesita para el mundo que viene, docentes preparados y con la pasión de enseñar, y escuelas donde cada uno de los directores y directoras puedan tomar decisiones claras para que los chicos aprendan".



En este marco, Bullrich consideró que "la educación es como un tren, la locomotora tiene que marchar con la velocidad que necesitan todos los estudiantes y no perder ningún vagón en el camino, sin dejar ningún chico en el camino, tenemos que ayudar a que esto sea un pacto de todos". Y adelantó que "una de las primeras leyes que presentaré en el Congreso es la declaración de la esencialidad de la educación, porque no se puede educar a medias, la educación es todos los días, es pública, es para todos y es gratuita. Esos principios no los negociamos. Así será en la primaria, en la secundaria, con trayectos técnicos, y en la universidad".



E insistió: "No negociamos la universidad pública, porque de ahí salieron nuestros premios nóveles, de ahí salió la mejor Argentina y de ahí van a seguir saliendo los profesionales que hoy con dolor se nos van a otros países".



Seguridad



"Necesitamos levantar a todos aquellos que brindan servicios a los argentinos", señaló luego para referirse a la seguridad, entendiendo que "nuestras fuerzas de seguridad deben estar bien pagas, cuidando a los ciudadanos". Y denunció que "hoy tenemos 8 mil narcotraficantes sueltos por el país, porque los dejaron salir, no están en las cárceles que es donde tienen que estar y vuelven a destruir la vida de familias".



"No vamos a permitir que el narcotráfico domine ni un sólo milímetro de territorio, vamos a ser duros con aquellos que matan a una familia o toman un territorio, vamos a tener una patria de verdad", sostuvo, aclarando que "nosotros votamos una ley para que no haya celulares en las cárceles y ahora igual los tienen para seguir matando a los chicos y destruyendo familias. Nosotros decimos que el que las hace, las paga".



Economía



Por otra parte, planteó: "Tenemos que ordenar la economía, elegimos un equipo que tiene con qué, más de cien economistas que se están integrando con economistas de todo el país para que las economías de cada provincia esté ahí representada".



Indicó que "van a trabajar mirando lo más importante: la persona, los ciudadanos, y así vamos a bajar la inflación encarando un plan de estabilidad para que a partir de ahí podamos lograr un país que arranque prendiendo todos los motores de la producción, pero todos, porque nosotros no tenemos prioridades en un sector". En este sentido," aclaró: "Nosotros queremos que avance el campo, pero no sólo la soja, sino también la yerba mate, la madera, los arándanos y absolutamente todas las economías".



"También queremos avanzar en las industrias, no queremos que la madera se vaya en barcos, queremos que haya agroindustria de verdad, porque es así como la plata queda en cada provincia, por eso nuestro economía va a tener en cuenta a cada uno de los emprendedores, a cada uno de los trabajadores y cada una de las familias", agregó.



Corrientes



Por otro lado, ratificó su compromiso con el gobernador anfitrión: "Quiero decirle a Gustavo Valdés que tengo muy en claro la deuda que la Nación tiene con Corrientes y merece un Gobierno nacional que le de la oportunidad de demostrar lo que es" .Fue en respuesta a lo que previamente dijo el mandatario provincial en el acto, respecto de las regalías que reclama por la generación de energía en territorio correntino con las represas hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.



Batalla final



"Al país entero le digo que estamos frente a la última batalla, combatimos durante 20 años a una ideología que nos quiso aplastar, que quiso convencer que eran mejor los planes que el trabajo, que la educación no era tan importante y se podía pasar de grado sin saber, que prefirió ayudar a los delincuentes en lugar de respaldar a las fuerzas de seguridad, nos quisieron convencer del mundo del revés, pero nosotros somos patriotas, entendemos nuestra patria, lo que pasa en nuestro país y esta última batalla contra el kirchnerismo", sostuvo Bullrich hacia el final de su discurso, recordando que "se jugó ayer en el Chaco y el domingo que viene en Mendoza como este año fue en San Luis, San Juan, Chubut, Santa Fe, y el 22 de octubre en Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que es la guarida del kirchnerismo, donde también tenemos que ganar esa última batalla para la Argentina ordenada que necesitamos, es ahora y para siempre".