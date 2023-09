Boca Unidos logró la victoria en un partido infartante

Lunes, 18 de septiembre de 2023

El equipo correntino revirtió un resultado adverso para ganarle de local a Crucero del Norte por 2 a 1. Mainero puso en ventaja al Colectivero, pero Gabi Morales, de penal, y Maximiliano Solari sobre el final anotaron para el Aurirrojo.

Boca Unidos golpeó último y se quedó con tres valiosos puntos al ganarle ayer de local a Crucero del Norte por 2 a 1 para afianzarse en la tercera posición de la zona 4, en un encuentro cambiante y emotivo jugado por la fecha 31 del torneo Federal “A”.



El Aurirrojo regaló el primer tiempo, lapso en el que el Colectivero se puso adelante en el marcador frente a un equipo local que no daba pie con bola. En el complemento, Boca Unidos cambió la imagen, empató a través de un penal, jugada en la que quedó con un hombre más, pero en su afán por ir a buscar enceguecidamente el triunfo se descuidó, cometió errores defensivos en los que su rival le perdonó la vida, hasta que llegó al desequilibrio en el final.



El inicio del encuentro encontró a un Crucero del Norte enchufado que salió a jugar el partido como una verdadera final frente a un Boca Unidos que estaba dormido y deambulaba por la cancha sin poder hacer tres pases seguidos.



La visita avisó al minuto, con un tiro libre que Nicolás Portillo bajó de cabeza para Alejo Mainero, que fue trabado por Joaquín Livera.



El gol del Colectivero no tardó en llegar. Walter Figueroa envió un centro pasado que Gastón Torres devolvió de cabeza hacia el medio. El balón le quedó otra vez a Mainero, que pifió el primer remate, pero inmediatamente se rehizo para enviar el balón a la red.



El equipo correntino, que se mostraba impreciso con la pelota, no lograba crear juego, ni tenia profundidad para buscar inquietar el arco de Francisco Del Riego. Sus únicas dos aproximaciones de la etapa fueron un cabezazo desviado de Raúl Albornoz y una incursión en el área de Leandro Gómez que terminó con un remate débil a las manos del arquero.



Para la segunda mitad, el técnico local, Raúl Pipa Estévez, mandó a la cancha a Maximiliano Solari en lugar de Sebastián Ávila, y a Ángel Piz en reemplazo de Octavio Moscarelli, bajando Mariano Del Col a la posición de lateral derecho.



Antes del minuto de juego se vio que era otro Boca Unidos. Solari peinó una pelota larga de Lucas De León que Toni Medina combinó de primera con Gabriel Morales, y cuando el rosarino se perfilaba para rematar, apareció el cierre salvador de Nicolás Inostroza.



Sin embargo, el equipo correntino tuvo un partido para el olvido en defensa, y estuvo cerca de pagarlo muy caro en una jugada en la que Nicolás Fassino revoleó alto una pelota que fueron a disputar Lautaro Soto y Livera. El defensor correntino perdió la vertical y permitió que su rival avance, y cuando quedó mano a mano con De León, abrió para la llegada de Mainero, que sacó un zurdazo que devolvió el horizontal.



Las acciones de peligro se sucedían. Del Col jugó en profundidad para Medina, que envió un centro para Solari, que cabeceó ancho desde inmejorable posición.



En otra incursión ofensiva del local, Medina volvió a desequilibrar por la derecha, enviando un centro que el recién ingresado Francisco Esteche no pudo desviar cerca del caño derecho.



El gol del empate estaba al caer, y llegó en una pelota que Toni Medina levantó para la entrada de Esteche, que le ganó las espaldas a Walter Figueroa y Nicolás Portillo y alcanzó a llevarse con la cabeza ante la salida de Del Riego, quien lo bajó en el área. Penal y expulsión para el arquero visitante, que minutos antes había recibido la primera amonestación por demorar el juego.



Luego de cuatro minutos, el partido se reanudó, y Gabi Morales marcó la igualdad desde los doce pasos con un remate esquinado hacia el parante derecho del arquero suplente Tomás Palleres.



Contra todos los pronósticos, Boca Unidos bajó la intensidad, y Crucero logró volver a ponerse en partido.



El Aurirrojo correntino volvió a estar cerca del gol en una pelota que Solari robó al presionar en mitad de cancha para irse camino al área, donde sacó un remate a colocar con mucho efecto que se perdió a centímetros del parante izquierdo.



En una jugada aislada, la visita estuvo cerca de ponerse al frente en el marcador, cuando Walter Juárez calculó mal el pique sobrándole una pelota que le quedó servida al recién ingresado, Gonzalo Melgarejo, quien resolvió con un remate rasante ante la salida de De León que le hizo viento al caño izquierdo.



Boca Unidos volvió a apretar el acelerador sobre el final en una jugada que se inició en la mitad de cancha con Abecasis, que combinó para Piz, quien envió un pelotazo para Medina, quien colocó un centro medido para Solari que el delantero desvió de cabeza para meter la pelota contra el parante derecho de Palleres. Fue el gol del desequilibrio y del desahogo tanto para Maxi como para el público.



En los últimos minutos, y con el arquero Palleres buscando la heroica en un tiro de esquina, Solari avanzó unos metros por el sector derecho de su propia cancha,y al advertir que nadie custodiaba el arco, ensayó un remate de larga distancia que se fue totalmente desviado.



No hubo tiempo para más, porque al rato, Fernando Brillada, quien reemplazó en el primer tiempo por lesión a Guillermo González, le bajó la persiana al partido.



Boca Unidos volvió a triunfar de local en un juego para el infarto, y se afianza en la tercera posición.



Ahora el equipo correntino tendrá que ir el próximo domingo a jugar “otra final” en Salta, frente a Juventud Antoniana, que al igual que Crucero del Norte, se juega todas las fechas la permanencia, y luego quedará libre. Pero para todavía falta, por ahora es todo alegría.